Niente squalifica per Ancelotti, solo multa: sarà in panchina per Chelsea-Everton

Dopo il match contro il Manchester United aveva il dente avvelenato, tanto da andare a protestare con l'arbitro beccandosi il cartellino rosso. Questo l'intenso finale di partita al Goodison Park, la scorsa domenica 1° marzo, con l'Everton che non è riuscito ad andare oltre l'1-1 visto il gol annullato a Calvert-Lewin nei minuti di recupero per fuorigioco (attivo) di Richarlison. Il brasiliano era in offside, ma c'era stata la deviazione di Maguire sulla conclusione dell'attaccante dell'Everton, ecco il perché delle proteste dell'ex allenatore del Napoli che è stato il primo manager della Premier League ad essere espulso.

Niente squalifica però per Ancelotti, come ipotizzato all'inizio. Per lui una multa di 8000 sterline perché “Ha ammesso che la sua parole ed il suo comportamento in campo alla fine della partita contro il Manchester United sono state sbagliate ed ha accettato la sanzione standard in tali casi” dice la FA in un comunicato.

Ancelotti potrà quindi esserci in panchina per il prossimo turno di campionato, con l'Everton che farà visita al Chelsea a Stamford Bridge. Stadio che Carlo Ancelotti conosce molto bene, essendo stato l'allenatore dei blues dal 2009 al 2011, vincendo un titolo di Premier League al primo anno (secondo straniero di sempre a farlo dopo Mourinho), una FA Cup e un Community Shield. Suo avversario, inoltre, sarà Frank Lampard da lui stesso allenato ai tempi del Chelsea.