Non solo Lukaku: tutti i colpi last minute del calciomercato inglese

Non solo Romelu Lukaku-Inter: il giorno della deadline degli affari in entrata in Premier League - e nel calcio inglese in generale - ha proposto affari fatti ma, soprattutto, clamorosamente saltati. Ecco tutto ciò che di "last minute" ha scosso il calciomercato oltremanica, il più ricco del mondo. Che, dopo aver chiuso "ufficialmente" i battenti in entrata, ha concesso una deroga (attraverso la Football Association) per la chiusura di ulteriori sei affari.

Il Tottenham batte due colpi: Lo Celso e Sessegnon

Si parlava di 60 milioni "secchi", alla fine si è optato per una più prudente formula del prestito con diritto di riscatto: il centrocampista argentino Giovani Lo Celso è un nuovo giocatore del Tottenham. L'ormai ex giocatore del Betis Siviglia si aggiunge ai colpacci di giornata degli Spurs, in grado di aggiudicarsi fino al 2025 la promessa del calcio inglese Ryan Sessesgnon, laterale mancino classe 2000 proveniente dal Fulham.

L'Arsenal alza il muro in difesa con David Luiz e Tierney

L'Arsenal rinforza la difesa.. Anzitutto, dal Celtic, arriva il talentuso talento della nazionale scozzese Kieran Tierney, classe 1997, in prima squadra dall'età di 17 anni. Con i cattolici di Glasgow, ha collezionato (dal 2014 a oggi) 102 presenze e 5 gol, oltre a essere un punto fermo della nazionale degli Highlanders. I Gunners hanno sborsato la bellezza di 27 milioni per averlo.

All'Emirates è arrivato "all'ultimo respiro", anche David Luiz, che lascia il Chelsea dopo aver rinnovato il contratto lo scorso fine maggio. Per il brasiliano, l'Arsenal ha speso 8 milioni di sterline. E Sami Khedira? Nulla è perduto perché lo si tratterà, con calma, da giocatore svincolato, una volta che il centrocampista tedesco si libererà, attraverso rescissione, del contratto che lo lega alla Juventus.

Praet, niente Milan: va al Leicester per 21 milioni

Il centrocampista Dennis Praet dribbla il Milan e passa al Leicester: le Foxes verseranno, nelle casse della Sampdoria, 21 milioni di euro. Un'operazione che ha fatto inalberare l'allenatore di Marco Giampaolo che aveva creduto, fino all'ultimo, aveva creduto di poter riabbracciare a San Siro il suo pupillo.

Carroll torna romanticamente al Newcastle

La punta Andy Carrol, svincolato dal West Ham, torna romanticamente al Newcastle, il club che l'ha cresciuto. Era lo "svincolato di lusso" nella Premier League, insieme a Fernando Llorente, almeno per quanto riguarda gli attaccanti. Carroll torna nel club da cui è nato e da cui ha spiccato un volo non così vertiginoso come le premesse volevano fare intendere. Complice, essenzialmente, un carattere non semplicissimo e qualche infortunio di troppo.

Drinkwater riparte dal Burnley: prestito di 6 mesi

Dopo due anni in chiaroscuro al Chelsea, invece, Danny Drinkwater - tra gli eroi dell'indimenticabile titolo del Leicester CIty di Claudio Ranieri - passa al Burley con la formula di un prestito secco per 6 mesi. I Blues, sotto indicazione di Antonio Conte, l'avevano prelevato dalle Foxes per una cifra pari a 35 milioni.

Watford: c'è Ismaila Sarr

Il Watford della famiglia Pozzo prende l'attaccante esterno del Rennes Ismaila Sarr per 32 milioni. Il senegalese classe 1998 è considerato uno dei crack del calcio africano e che può valere il lauto investimento. Otto reti nell'ultima stagione coi rossoneri francesi. Con gli Hornets, contratto da 5 anni.

Gli altri: da Amadou al Norwich a Mooy e Yapi al Brighton

Il Norwich City ha preso dal Siviglia il mediano camerunense Ibrahim Amadou (ex capitano del Lille). Al West Ham, infine, ecco l'attaccante Albian Ajeti dal Basilea. Due acquisti importanti in casa Brighton & Hove Albion: i Seagulls, infatti, hanno tesserato il centrocampista australiano dell'Huddersfield Aaron Mooy e il terzino destro del PSG Raomaric Yapi. 3In Championship, intanto, è il giorno di George Puscas (dall'Inter al Reading) e di Adam Nagy (dal Bologna al Bristol City).

Gli affari saltati

Paulo Dybala non sarà un giocatore dei Red Devils: troppo alte le richieste del giocatore, sia di ingaggio che rispetto ai diritti d'immagine. Un affare mancato che, a cascato, ha fatto saltare anche quello di Mario Mandzukic ad Old Trafford, con il croato costretto a rinunciare a un "upgrade" del 35% del suo ingaggio, che avrebbe ottenuto in terra d'Albione. Dove è volato Jorge Mendes per discutere il passaggio dallo Sporting Lisbona dell'ex Udinese e Novara Bruno Fernandes, saltato anch'esso. I Red Devils potrebbero "buttarsi" sull'ex Juve Fernando Llorente, svincolato proprio dagli Spurs. Ma per quello c'è tempo. In casa Manchester City, l'infortunio di Leroy Sané straccia la trattativa aperta col Bayern Monaco mente Wilfried Zaha resta al Crystal Palace, che rifiuta 75 milioni dall'Everton.