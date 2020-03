Non tutti trovano accordi... Il Newcastle smette di pagare lo staff, ma non i giocatori

Con l’intensificarsi dell’emergenza Covid19 , anche il calcio inglese deve fare i conti con le probabili difficoltà economiche che la sospensione dell’attività andrà a generare. Il calcio europeo si è già addentrato in un intricato processo di tagli salariali alle spese dei giocatori. Molti club ritengono la temporanea ridefinizione dell’ingaggio dei propri calciatori un gesto necessario per garantire la salute economica della società e dei lavoratori meno fortunati alle proprie dipendenze. Negli ultimi giorni ci siamo imbattuti in casi esemplari, come quello di Steven Naismith (capitano degli Hearts, squadra di Premiership scozzese) che ha accettato l’opzione del taglio salariale per aiutare una società sull’orlo della bancarotta.

Esistono però, anche casi contrari. Mike Ashley è stato il primo proprietario di Premier League a cancellare dal libretto paga i membri del suo staff durante il periodo di quarantena. La squadra in questione è il Newcastle United, e il suo collettivo di allenatori e giocatori, continuerà a guadagnare 100 milioni di sterline annui.

Ebbene sì, un accordo sul taglio degli stipendi ai giocatori non è stato raggiunto, mentre gli altri impiegati del club dovranno rivolgersi al governo per riscuotere l’80% della propria busta paga. Paradossalmente, questa mossa impatterà anche i lavoratori inseriti nella NewCastle United Foundation, l’associazione di beneficienza del club. Solo settimana scorsa, riporta il Mirror, gli impiegati dell’associazione erano stati incaricati di distribuire pacchi di cibo agli abitanti della zona e di contattare gli abbonati più anziani. La società ha ordinato loro di fermarsi, fino a data da decidere. I lavoratori del Newcastle dovranno farsi pagare parte del loro stipendio dallo Stato, aderendo al Coronavirus Job Retention Scheme.

Dean Wilkins, un tifoso dei “magpies”, scrive disgustato:

" Non avrei mai pensato di provare così tanta vergogna nell’essere un tifoso del Newcastle. Si tratta di una caduta in basso senza precedenti. Vedere ciò che sta facendo Mike Ashley fuori dal campo è imbarazzante. Un miliardario che si è rifiutato di spendere 28 milioni di sterline che erano ancora disponibili dal budget trasferimenti e che di colpo rifiuta di pagare i suoi impiegati, è scandaloso. "

Mike Ashley è salito al comando della società nel 2007, ma non è stato l’eroe che i tifosi si aspettavano, anzi; le proteste dei tifosi dei “magpies” nei suoi confronti si concentrano sulla sua apparente mancanza di ambizioni e incapacità di prendere azioni a favore della comunità.