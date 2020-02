Nuovo pericolo per il Manchester City: rischia una penalizzazione in Premier League

Nuove nubi si addensano sul futuro del Manchester City. Dopo la tegola da parte dell'UEFA che prevede la squalifica del club per due anni dalla Champions League per questioni finanziarie, l'Independent porta alla luce un altro problema (come evidenzia il Corriere dello Sport).

Pare infatti che il club inglese non abbia fornito dati veritieri al momento dell'iscrizione alla Premier League: il sistema di licenze si basa infatti sulle stesse normative che regolano il Fair Play finanziario in UEFA. Avendo il club violato le regole a monte della Premier League, quindi, le violazioni ricadrebbero anche sul campionato.

Per l'Independent, i Citizens rischiano una sanzione anche in casa: è lontana l'ipotesi di una squalifica (con conseguente retrocessione in quarta divisione), ma pare più concreta quella di una penalizzazione.

L'articolo originale