Orgoglio Arsenal in 10, rimpianto Chelsea: Bellerin agguanta il 2-2 nel finale. Jorginho in gol

Ritmo, agonismo, intensità, colpi di scena. Errori, anche tanti. A Stamford Bridge è andata in scena una sfida dalle mille emozioni. Decisa soprattutto dagli episodi: l'errore di Mustafi, con conseguente rigore per il Chelsea ed espulsione di David Luiz, sembrava aver indirizzato la sfida. Lo scivolone di Kanté, che ha spianato la strada al pari di Martinelli, l'ha incredibilmente riaperta. Pazzesca prova di orgoglio dell'Arsenal: in 10 per oltre 75 minuti di partita, i Gunners hanno tenuto ottimamente il campo e sono riusciti a trovare il pari per due volte. Il cazzotto di Azpilicueta, nel finale di partita, non ha abbattutto gli uomini di Arteta, capaci di rialzarsi ancora grazie al coniglio estratto dal cilindro di Bellerin, titolare un mese e mezzo dopo l'ultima volta. I Blues restano al quarto posto ma devono tenere d'occhio il Manchester United, a -6 e in campo domani. Per l'Arsenal la strada è ancora lunga, ma questo punto può essere la spinta giusta per risalire la classifica.

Il tabellino

CHELSEA-ARSENAL 2-2 (primo tempo 1-0)

CHELSEA (4-3-3): Kepa; Azpilicueta, Rudiger, Christensen, Emerson; Kante (dal 69' Mount), Jorginho, Kovacic (dal 66' Barkley); Willian (dal 79' Batshuayi), Abraham, Hudson-Odoi. All. Lampard.

ARSENAL (4-2-3-1): Leno; Bellerin, Mustafi, David Luiz, Saka; Xhaka, Torreira; Pepe (dall'81' Holding), Ozil (dal 55' Guendouzi), Martinelli (dal 90' Willock); Lacazette. All. Arteta.

Gol: Jorginho (C), Martinelli (A), Azpilicueta (C); Bellerin (A)

Ammoniti: Emerson Palmieri, Christensen (C), Guendouzi (A)

Espulsi: David Luiz (A)

La partita in 5 momenti chiave

26’ RIGORE PER IL CHELSEA - Erroraccio di Mustafi, che svirgola il pallone nel servire Leno. Abraham intercetta, salta il portiere e viene steso da David Luiz con la porta sguarnita: rigore e rosso per il difensore brasiliano.

27’ JORGINHO TRASFORMA IL RIGORE – Come sempre perfetto l’ex Napoli dal dischetto: Leno intuisce, ma l’azzurro calcia un rigore imparabile alla sinistra del portiere.

63' IL PAREGGIO DELL'ARSENAL - Lampo dei Gunners, contropiede del brasiliano dopo lo scivolone di Kanté, ultimo uomo: Kepa battuto.

84' RADDOPPIO DEL CHELSEA - Azpilicueta impatta da pochi passi sugli sviluppi di calcio d'angolo, nulla da fare per Leto.

87' PAREGGIO DELL'ARSENAL - Incredibile a Stamford Bridge: Bellerin rientra, calcia con il sinistro e trova l'angolino.

Il migliore

Gabriel MARTINELLI - Il suo gol riapre la partita come un fulmine a ciel sereno. E alimenta le speranze dell'Arsenal nel momento di massima spinta del Chelsea, alla ricerca del raddoppio. Decimo gol in stagione per il brasiliano: l'ultimo teenager a riuscirci con la maglia dell'Arsenal prima di lui fu Frank Anelka, nella stagione 1998-1999. Oltre a tutto questo, offre un gran lavoro in copertura vista l'inferiorità numerica.

Il peggiore

Shkodran MUSTAFI - Un disastro. Il rigore del Chelsea nasce da un suo clamoroso errore: il retropassaggio sbucciato verso Leno spiana la strada ad Abraham. David Luiz fa il resto, con il fallo da rigore e la conseguente espulsione. Il tedesco è tutto quello che un difensore non dovrebbe essere: un pericolo costante, ma per i suoi compagni. Impreciso in impostazione e insicuro.

