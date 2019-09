Harry Kane si era arrabbiato dopo il pareggio subito in Champions League contro l'Olympiakos: chissà cosa ne penserà il capitano del Tottenham della partita di oggi con gli Spurs che si sono fatti battere in rimonta dal Leicester di Rodgers. Gli ospiti passano in vantaggio con un gol assurdo, in caduta, di Kane, raddoppiano con Aurier nella ripresa, annullato dal Var per fuorigioco di Son, ma poi subiscono la rimonta con le reti di Pereira e Maddison, con una perla dalla distanza. Le Foxes ci hanno creduto fino alla fine ed hanno meritato la vittoria, mentre gli Spurs si sono fatti ingabbiare dagli avversari e incappano nella seconda sconfitta in Premier League dopo quella subita contro il Newcastle. Il Leicester vola a quota 11 punti, al secondo posto provvisorio con un punto di vantaggio su City e Bournemouth.

Il tabellino Leicester-Tottenham 2-1

LEICESTER (4-1-4-1): Schmeichel; Pereira, Soyuncu, Evans, Chilwell; Ndidi; Perez (67’ Praet), Maddison, Tielemans (84’ Choudhury), Barnes (82’ Gray); Vardy. All. Rodgers.

TOTTENHAM (4-3-3): Gazzaniga; Aurier, Alderweireld, Vertonghen, Rose; Winks, Sissoko (67’ Wanyama), Ndombele (87’ Lucas Moura); Lamela (79’ Eriksen), Kane, Son. All. Pochettino.

Arbitro: Tierney

Reti: 29’ Kane (T), 69’ Ricardo Pereira (L), 85’ Maddison (L)

Ammoniti: Sissoko (T), Wanyama (T), Gray (L)

La cronaca in 13 momenti chiave

13-MADDISON! Grande azione personale del centrocampista del Leicester che converge e va al tiro a giro di destro: palla fuori di un soffio!

15’ MADDISON! Grande azione personale del centrocampista del Leicester che converge e va al tiro a giro di destro: palla fuori di un soffio!

16’ GOL! Ndidi! Che papera di Gazzaniga che non trattiene il tiro di Tielemans generando un parapiglia con Ndidi che segna il vantaggio..attenzione perché c'è un controllo Var per verificare la posizione di Perez e Evans...Annullato per fuorigioco di Perez ed Evans sul tiro di Tielemans

29’ KANE! MA CHE GOL HA FATTO! Quattordicesimo gol contro il Leicester! Lamela gli dà la palla, Kane passa tra due difensori con Soyuncu che lo spinge e lui cadendo trova lo stesso il modo per tirare battendo Schmeichel! Non bello da vedere ma che giocatore Kane!

33’ Ricardo Pereira dalla distanza: la palla sibila alla destra di Gazzaniga!

39’ PEREZ! Bordata di destra sul primo palo: Gazzaniga si rifugia in angolo!

57’ GAZZANIGA! Che intervento sul tiro di Vardy! Grandissimo l'attaccante delle Foxes che fa tutto bene e tira a incrociare di sinistro: salva tutto il portiere del Tottenham e poi Rose completa il disimpegno!

58’ Son, ottima chance per il sudcoreano che da dentro l’area di rigore la mette a lato!

60’ Che giocatore Maddison! Che giocatore! Tiene una palla in campo con una magia e poi serve Ndidi che la mette in mezzo per Barnes che la mette fuori di testa

64’ Aurier segna il 2-0 ma il Var annulla per posizione di fuorigioco di Son in avvio d’azione.

69’ GOOOOOOOL! RICARDO PEREIRA! Ennesimo cross di Barnes per Pereira che arriva di gran carriera e di destro batte, con deviazione, Gazzaniga!

74’ VARDYYY! ll suo tiro di destro, da posizione defilata, sfiora l'incrocio dei pali

85’ GOOOOOOOOOOL! MADDISON! Choudhury serve il dieci del Leicester che fulmina di destro Gazzaniga dalla distanza! Che partita! 2-1 Leicester!

Il momento social

Il migliore

James MADDISON- Che partita del 22enne di Coventry. Qualita, tantissima, e quantità al servizio della squadra. Non segnava da aprile ed ha scelto il momento migliore regalando i tre punti alle Foxes che valgono il secondo posto in classifica. Southgate ha preso appunti in tribuna. Talento puro.

Il peggiore

Harry WINKS- Il centrocampista inglese degli Spurs gioca una partita anonima senza nessuno squillo. Crolla alla distanza ed è complice sul gol del 2-1 di Maddison