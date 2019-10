Pochettino dopo il ko del Tottenham: "Nessun alibi. Chiedo scusa ai tifosi, ma non mollo"

" Chiedo scusa ai tifosi. Accetto le critiche, ma non ho alcuna voglia di mollare. [Mauricio Pochettino dopo Brighton-Tottenham] "

È un Pochettino affranto quello che si presenta in conferenza stampa per commentare l’ennesima sconfitta di questo inizio di stagione, quella di Brighton con gli Spurs battuti per 3-0. Piove sul bagnato, inoltre, per il Tottenham visto il gravissimo infortunio al braccio per Lloris.

" Lloris? Dobbiamo aspettare l’esito degli esami strumentali, ma avete evidentemente visto tutti cosa sia successo al momento della caduta. Credo che la situazione sia abbastanza seria "

Nessun alibi. È un Tottenham che non gira, poi le scuse ai tifosi

" Voglio chiedere scusa ai tifosi e ringraziarli per i loro sforzi. Quanto accaduto a Lloris ha avuto un profondo impatto anche emotivo sulla squadra, ma ciò non toglie alcunché ai meriti del Brighton. Abbiamo cercato altre strade nel secondo tempo, ma non siamo stati capaci. Sul 3-0 si la partita era già chiusa "