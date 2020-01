Pogba operato alla caviglia: slitta nuovamente il suo addio al Manchester United?

Oltre a Moussa Sissoko del Tottenham, anche Paul Pogba ha subito in giornata (martedì 7 gennaio) un'operazione alla caviglia infortunata. Pogba, che ha fatto registrare solo otto presenze con il Manchester United in questa stagione, è finito nuovamente sotto le luci del calciomercato in questi ultimi giorni, inseguito dal Real Madrid. Lo United prevede che Pogba resti indisponibile per circa un mese, ma ora la domanda sorge spontanea: si prospetta un nuovo rallentamento all'addio ai Red Devils per l'ex Juventus?

La nostra opinione: è molto probabile che la risposta al quesito sia affermativa. Nonostante la "sirena del mal di pancia" accesa per l'ennesima volta dal procuratore Mino Raiola, è facilmente intuibile che le Merengues si prendano il proprio tempo e preparino con la dovuta calma la trattativa per l'estate. Il valore del cartellino (in scadenza il 30 giugno 2021) si abbasserà e magari il club di Florentino Pérez, riuscirà a portarlo al Bernabéu per una cifra inferiore ai 100mila euro, dando la possibilità al centrocampista francese di ambientarsi dal principio della stagione.