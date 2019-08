Primo pari stagionale per il Manchester United che, al termine di una partita dai due volti, non riesce a sfondare il muro eretto dal Wolverhampton. Brillante e determinata nella prima frazione di gioco, la squadra di Solskjaer si addormenta a inizio ripresa subendo la reazione dei padroni di casa di Nuno Espirito Santo che si confermano formazione quadrata e molto concreta. Solo pochi scampoli di partita per Patrick Cutrone: l'ex milanista è entrato solo al 91' al posto di Raul Jimenez, uno dei migliori in campo.

Il tabellino

Wolverhampton-Manchester United 1-1

Wolverhampton (3-5-2): Rui Patricio; Bennett, Coady, Boly; Doherty (46' Traoré), Dendoncker, Ruben Neves, Joao Moutinho, Jonny; Raul Jimenez (91' Cutrone), Diogo Jota (86' Pedro Neto). All.: Espirito Santo.

Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; McTominay, Pogba; James (89' Greenwood), Lingard (81' Mata), Rashford (89' Pereira); Martial. All.: Solskjaer.

Arbitro: Jon Moss di Sunderland.

Gol: 27' Martial (M), 55' Ruben Neves (W).

Assist: Rashford (M, 0-1), Joao Moutinho (W, 1-1).

Ammoniti: Ruben Neves, Bennett (W), James, Wan-Bissaka (M).

Note - Recupero 1'+4'. Rui Patricio (W) para un rigore a Pogba (M) al 68'.

Anthony Martial - Wolverhampton-Manchester United Premier League 2019-20Getty Images

La cronaca in 8 momenti chiave

18' UNITED VICINO AL GOL - Gran numero di Rashford dalla sinistra, cross a centro area per Martial che da due passi, ostacolato da Boly, non trova l'impatto con il pallone.

27' GOL DELLO UNITED! MARTIAL! - Azione manovrata dei Red Devils: Rashford al limite tocca in profondità per Martial che, al primo pallone utile, lascia partire un gran sinistro che si insacca sotto la traversa.

46' pt. UNITED VICINO AL 2-0! - Retropassaggio avventato di Bennett, Martial capisce tutto e prova a superare Rui Patricio in dribbling ma incespica sul pallone. Provvidenziale l'intervento di Boly che spazza.

50' ERRORACCIO DI LINGARD! - Wan-Bissaka dalla destra mette in mezzo un pallone preciso per Lingard che, tutto solo, ha la possibilità di calciare di prima intenzione con il destro ma si esibisce in un liscio clamoroso.

54' PALO DEL WOLVERHAMPTON! - Punizione calibrata di Joao Moutinho a centro area dalla destra, spizzata di Raul Jimenez e palla che, dopo essere carambolata sul palo, sbatte su De Gea e non entra.

55' GOL DEL WOLVERHAMPTON! RUBEN NEVES! - Corner corto battuto da Moutinho che pesca Ruben Neves tutto solo al limite dell'area: il portoghese controlla e lascia partire un destro terrificante che tocca la traversa e si insacca sotto l'incrocio. Niente da fare per De Gea.

67' RIGORE PER LO UNITED! - Pogba dialoga con Martial, entra in area e cade dopo un contatto con Coady. Moss non ha dubbi e indica il dischetto.

68' POGBA SBAGLIA! - Destro secco del francese dagli undici metri, Rui Patricio intuisce e respinge in tuffo. Si salva il Wolverhampton, si resta sull'1-1.

Il gol di Ruben Neves - Wolverhampton-Manchester United Premier League 2019-20Getty Images

Il migliore

Rui PATRICIO - Determinante il rigore parato a Pogba: intuisce il destro del francese e abbassa la saracinesca mettendo la sua firma sul primo punto stagionale della squadra di Espirito Santo davanti ai propri tifosi. Incolpevole in occasione del gol di Martial.

Il peggiore

Ryan BENNETT - Il difensore del Wolverhampton è in realtà una sorta di attaccante aggiunto dello United. Spesso e volentieri fuori posizione, rischia di mandare in porta Martial a fine primo tempo con un retropassaggio avventato. Prestazione da dimenticare.

Il momento social del match