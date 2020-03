Il Coronavirus non ha limiti né barriere, ma in Premier League si continua a far finta di nulla. La notizia che arriva oggi dall’Inghilterra infatti è che 3 giocatori hanno accusato sintomi influenzali riconducibili al contatto da COVID-19, ma dalla FA e dai vertici della Premier per ora nessun segnale di vita...

Rodgers: "Isolati dal resto della squadra"

" Ci sono dei giocatori che hanno mostrato sintomi e segni di coronavirus. Abbiamo seguito le procedure e come precauzione sono stati isolati rispetto al resto della squadra Dal punto di vista calcistico sarebbe un peccato ma la salute pubblica è l'aspetto che conta di più e ci facciamo guidare dalle autorità. "

La Premier League non si ferma: avanti e con stadi aperti

Per il momento la Premier non prevede cambiamenti, né rinvii nel calendario né partite a porte chiuse. E' quanto ha deciso oggi il governo britannico in accordo con il comitato medico-scientifico, non escludendo però che nelle prossime settimane potranno essere adottate misure precauzionali più restrittive. Il paradosso di un contagio che ha ormai toccato l’intero mondo, con praticamente tutti i principali eventi mondiali come minimo posticipati – vista anche la dichiarazione da parte dell’OMS di una ‘pandemia globale’ – ma non in Inghilterra. In Inghilterra, si va avanti...