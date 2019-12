Due squadre in crisi; per un pomeriggio che per qualcuno avrebbe comunque significato il prosieguo dell’incubo. Da una parte il Chelsea che arrivava con 5 sconfitte nelle ultime 7 uscite; dall’altra l’Arsenal con una vittoria nelle ultime 14 uscite ufficiali. Qualsiasi risultato, compreso il pareggio, alla fine avrebbe scontentato qualcuno. A rimanere inchiodato alla propria crisi è però l’Arsenal, che nonostante un buon primo tempo è letteralmente imploso nel finale con 4 minuti di follia. Avanti con un gol di Aubameyang e giocando un primo tempo decisamente migliore rispetto a quello del Chelsea (con Lampard che sbaglia palesemente formazione e modulo tattico, tanto da essere costretto al cambio in corsa già al 34’), i Gunners si suicidano nel finale. Protagonista in negativo è il portiere Leno, con un’uscita a vuoto letteralmente senza senso. Da lì in pareggio di Jorginho e poi il gol in contropiede subito da Abraham. Finisce così 1-2 a favore del Chelsea, con i Blues che vincono il secondo derby consecutivo di Londra in trasferta dopo quello col Tottenham. Tre punti fondamentali per Lampard per dare una scossa all’ambiente e ricacciare indietro le insidie al 4° posto Champions, con Manchester United, Tottenham e Wolverhampton ora nuovamente a minimo un match di distanza.

Il tabellino

Arsenal (4-2-3-1): Leno; Maitland-Niles, Chambers (23’ Mustafi), Luiz, Saka; Torreira, Guendouzi; Nelson (86’ Pepe), Ozil (75’ Willock), Aubameyang; Lacazette.

Chelsea (3-4-3): Kepa; Rudiger, Zouma, Tomori (59’ Lamptey); Azpilicueta, Emerson (34’ Jorginho), Kante, Kovacic (70’ Hudson-Odoi); Willian, Mount, Abraham.

Gol: 13’ Aubameyang; 83’ Jorginho, 87’ Abraham.

Note – Ammoniti: Guendouzi, David Luiz, Lacazette, Torreira; Kante, Rudiger, Mount, Jorginho.

Il momento social

La cronaca in 8 momenti chiave

6’ – CI PROVA L’ARSENAL. David Luiz con una rovesciata direttamente da calcio d’angolo: pallone a lato, ma notevole il tentativo nel gesto tecnico.

13’ – GOL ARSENAL. Corner di Ozil da sinistra, sponda di Chambers sul primo palo, Emerson Palmieri si perde Aubameyang che dentro l’area piccola a quel punto da solo non può sbagliare. Vantaggio Gunners.

18’ – ARSENAL VICINO AL RADDOPPIO. Nelson scappa a destra, poi sponda di Lacazette che al centro controlla e può calciare: troppo lento però il francese che permette il recupero decisivo di Kante.

37’ – SQUILLO CHELSEA. Su sponda di Azpilicueta da corner, sbuca sul secondo palo Zouma: il difensore però si dimostra tale in area, non riuscendo nell’impatto decisivo in scivolata. Primo vero squillo però dei Blues.

66’ – ANCORA CHELSEA. Prova il diagonale Abraham dopo un buon taglio, ma ci mette davvero tanto a caricare il tiro e David Luiz fa in tempo a chiudere la linea di tiro. Bell’intervento dell’ex difensore proprio del Chelsea.

78’ – ARSENAL A UN PASSO DAL RADDOPPIO. Aubameyang lavora bene al limite e serve il neo entrato Willock: il ragazzino si gira e lascia partire un gran tiro, il pallone esce di un nulla con Kepa immobile.

83’ – GOL CHELSEA. CLAMOROSO ERRORE DI LENO. A farfalle, completamente, il portiere tedesco. Un’uscita a vuoto clamorosa, senza che nessuno lo disturbasse in area: cross di Mount dentro dagli sviluppi di una punizione, Leno a vuoto, Jorginho mette dentro sul secondo palo a porta ormai vuota.

87’ – GOL CHELSEA! UNO-DUE PAZZESCO! Contropiede spaziale di Willian che si fa tutto il campo, palla dentro per Abraham che con una finta manda al bar la marcatura rivedibile di Mustafi: palla incrociata e gol del 9 del Chelsea. I Blues in 4 minuti la ribaltano.

Il migliore

Jorginho. Entra lui e cambia il Chelsea, con i Blues che prima non riuscivano a tenere un pallone in mezzo al campo. Bravo anche a farsi trovare al posto giusto al momento giusto nel finale, quando dopo l’uscita a vuoto di Leno deve solo mettere dentro a porta vuota.

Il peggiore

Leno. Semplicemente incredibile quanto successo al minuto 83. Un’uscita a vuoto, senza che nessuno lo disturbasse fisicamente – rarità in Premier League – che diventa un errore di lettura semplicemente inaccettabile a questo livello e in quel particolare momento. All’Arsenal quei 3 punti sarebbero serviti come la manna nel deserto. La crisi invece prosegue: una vittoria nelle ultime 15 uscite ufficiali in tutte le competizioni.