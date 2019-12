C’è una squadra che sta dominando la Premier League e i segnali piovono, inclementi, su tutte le avversarie. Il Liverpool passeggia anche a Bournemouth con uno 0-3 che significa 46 punti su 48, 15 successi e un pareggio su 16 partite. In modalità caterpillar i Reds non trovano ostacoli e mettono fieno in cascina lasciando il Leicester a meno 11 e il Manchester City a meno 14: le Foxes sono attese dall’Aston Villa mentre i citizens devono vedersela con lo United in un derby che potrebbe quasi sancire la fine delle ostilità. Il Liverpool rischia in Champions, ma nel campionato inglese, alla faccia della scaramanzia e di un’attesa lunga 30 anni, c’è un solo padrone.

Il tabellino

Bournemouth (4-4-2): Ramsdale; Francis, Mepham, Aké (33’ Simpson), Rico; Danjuma, Billing (58’ Cook), Lerma, Fraser; Wilson (64’ Gosling), Solanke. All. Howe

Liverpool (4-3-3): Alisson; Gomez, Lovren (40’ Alexander-Arnold), van Dijk, Robertson (76’ Jones); Henderson, Milner, Keita; Oxlade-Chamberlain (87’ Shaqiri), Firmino, Salah. All. Klopp

Arbitro: Chris Kavanagh

Gol: 35’ Oxlade-Chamberlain (L), 44’ Keita (L), 54’ Salah (L)

Assist: Henderson, Salah, Keita

Ammoniti: 39’ Gomez

Note: recupero 3’ + 2’

La cronaca in 5 momenti chiave

35’ – GOL DEL LIVERPOOL – Lancio lungo di Henderson, Oxlade-Chamberlain si beve Mepham e beffa Ramsdale.

44’ – GOL DEL LIVERPOOL – Salah illumina per Keita che mette la gara in ghiaccio dal cuore dell’area di rigore.

54’ – GOL DEL LIVERPOOL – Keita ricambia l’assist per Salah con il filtrante, l’egiziano sentenzia lo 0-3.

79’ – Cross di Milner e conclusione sporca di Alexander-Arnold sul secondo palo: la palla scavalca anche il portiere ma Simpson salva un gol fatto, anche perché era pronto a ribadire in rete Salah

90’+3’ – Punizione ben calciata da Henderson, Ramsdale evita un passivo più pesante.

Il migliore

Mohamed Salah . Ispira, inventa e manda in porta i compagni: Keita scarta il regalo e ringrazia sullo 0-2. Decide, infine, di mettersi in proprio con il gol dello 0-3.

Il peggiore

Chris Mepham. Il difensore della nazionale gallese non tiene Oxlade-Chamberlain nell’uno contro uno e così crolla il muro del Bournemouth.

Il momento social del match