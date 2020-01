Il Chelsea va e conferma il suo 4° posto in classifica. I problemi di dicembre sembrano un lontano ricordo per Lampard che non ha troppi problemi a spazzare via la resistenza del Burnley. Una bella partenza, legittimata però solo da un vantaggio arrivato su calcio di rigore. I Clarets ci avevano anche provato con due lampi: un gol annullato a Hendicks ancora sullo 0-0 – da millimetrico var – e il tentativo di rientrare in partita cancellato dal salvataggio miracolo di Barkley ancora sull’1-0 Blues. Da lì in poi però, e dopo il gol del 2-0, per i Blues è stata una navigazione tranquilla fino al 90’. Un Chelsea dunque che resta a +5 sul Manchester United 5° in classifica, per una lotta Champions che tra queste due – più il Tottenham – resterà probabilmente viva fino alla fine.

Il tabellino

Chelsea (4-3-3): Kepa; James, Rüdiger, Christensen, Azpilicueta; Jorginho, Barkley, Mount; Willian, Hudson-Odoi, Abraham.

Burnley (4-4-1-1): Pope; Lowton, Tarkowski, Mee, Taylor; Lennon, Westwood, Cork, McNeil; Hendrick (73’ Vydra); Wood.

Gol: 27’ rig. Jorginho, 38’ Abraham, 49’ Hudson-Odoi.

Note – Ammoniti: McNeil, Westwood, Lennon.

La cronaca in 8 momenti chiave

13’ – ABRAHAM! Grande percussione centrale ben chiusa però da un ottimo tackle difensivo di Tarkowski. Fondamentale l'intervento pulito del difensore del Burnley che evita così di far concludere l'attaccante dei Blues.

18’ – GOL ANNULLATO AL BURNLEY! Cross dentro, Cork di sponda aerea e HENDRICK tutto libero sul secondo palo mette dentro. C'è una millimetrica posizione di fuorigioco però e la rete non vale. Va bene al Chelsea, che aveva fin qui dominato ma ha rischiato di finite sotto.

26’ – RIGORE PER IL CHELSEA, GOL DI JORGINHO. Willian scappa a sinistra, Lowton in area con un tackle fuori tempo che trancia in pieno il brasiliano. Rigore ineccepibile. Non sbaglia poi l’italobrasiliano Jorginho, spiazzando Pope. Vantaggio meritato per i Blues.

35’ – OCCASIONISSIMA BURNLEY! Da corner, di testa da Cork che salta più in alto di tutti: questa volta Kepa sarebbe battuto ma sulla linea di porta Barkley spazza via il pallone. Salvataggio decisivo.

38’ – GOL! ABRAHAM! 2-0 CHELSEA! Cross da destra di James da destra, Abraham svetta di prepotenza tra i due centrali del Burnley e di testa la mette dentro. 2-0 Blues.

41’ – JAMES! OCCASIONE CHELSEA. Che spinta questo ragazzo a destra: qui azione personale conclusa poi col diagonale potente: dice di no Pope, ma Blues vicini al 3-0.

49’ – GOL! 3-0 CHELSEA! HUDSON-ODOI! Cross dentro da sinistra di Azpilicueta, sbuca sul secondo palo Hudson-Odoi e mette dentro in area piccola.

68’ – ANCORA ABRAHAM! DI TESTA! Altro cross da sinistra, svetta di nuovo Abraham con un gran colpo di testa che termina a lato di pochissimo. Blues vicini al poker.

Il migliore

Abraham. Carico e sempre attivo in area, punisce con un gran colpo di testa ed è spesso pericoloso.

Il peggiore

Lowton. Il suo tackle che stende in area Willian sullo 0-0 è davvero un capolavoro di tempistiche sbagliate. Di fatto, apre al pomeriggio del Chelsea.