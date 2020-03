Il Chelsea c’è e si conferma ancora una volta un’ottima squadra in casa. Il 4-0 dei Blues sigla infatti un ritorno amaro per Carlo Ancelotti a Stamford Bridge; lui che da allenatore del Chelsea – e con Lampard protagonista in campo – vinse una Premier League e una FA Cup al primo tentativo. Il match di oggi però, spartiacque per entrambe dal punto di vista delle ambizioni europee, è di fatto a senso unico. Dopo 20 minuti i Blues sono già sul 2-0, dimostrando grande fluidità di manovra e più qualità sul palleggio. Unica vera chance uno svarione di Zouma che avrebbe potuto riaprire la gara se Calvert-Lewin fosse stato più freddo. Così non è stato e il sigillo di Willian a inizio ripresa ha di fatto chiuso tutti i giochi. Tre punti che confermano così il Chelsea in piena posizione per un posto Champions, con i Blues ora solo a -2 dal 3° posto del Leicester; un ko per l’Everton invece che ridimensiona le ambizioni europee della squadra, che manca la chance di aggancio all’Arsenal e resta bloccata al 12° posto. Per Ancelotti, più in generale, ci sarà da risolvere il problema ‘trasferte’: lontano da Goodison Park infatti i Toffees hanno vinto solo 3 partite.

Il tabellino

Chelsea (4-3-3): Kepa; Azpilicueta, Rüdiger, Zouma, Alonso; Gilmour, Barkley, Mount (60’ James); Pedro, Giroud (86’ Broja), Willian (71’ Anjorin).

Everton (4-4-2): Pickford; Sidibé, Keane, Holgate, Digne; Bernard (46’ Walcott), Gomes, Davies (58’ Kean), Sigurdsson; Calvert-Lewin (76’ Gordon), Richarlison.

Gol: 14’ Mount, 21’ Pedro, 50’ Willian, 54’ Giroud.

Note – Ammoniti: Gomes, Holgate; Zouma.

La cronaca in 6 momenti chiave

7’ – CHELSEA VICINO AL GOL! MOUNT! Willian scappa a destra, mette dentro, Mount si coordina benissimo su una palla tutt'altro che facile ma Pickford dice di no con una gran parata. La prima occasione è del Chelsea.

14 – GOL! MOUNT! CHELSEA IN VANTAGGIO! Mount riceve palla al limite dell'area e con una giravolta rapidissima con conclude sul primo palo: questa volta Pickford non può nulla, Chelsea 1, Everton 0.

21’ – GOL! PEDRO! 2-0 CHELSEA! I Blues legittimano il dominio di questi primi 20 minuti: grande palla di Barkley di prima per la corsa alle spalle della linea di Pedro. Lo spagnolo davanti a Pickford non sbaglia e chiude sul primo palo. 2-0 Blues.

26 – CLAMOROSO ERRORE DI CALVERT-LEWIN! Zouma perde palla in uscita, Richarlison lancia verso la porta Calvert-Lewin che solo davanti a Kepa però tocca malissimo: palla fuori. Ghiottissima opportunità per l'Everton per rientrare nel match.

50’ – GOL! WILLIAN! 3-0 CHELSEA! Troppo, troppo spazio e tempo concesso dall'Everton a Willian: il brasiliano prende palla al limite, cerca la mira e la piazza all'angolo lungo. Pickford non può nulla. 3-0 Chelsea.

54’ – GOL! GIROUD! E SONO QUATTRO. Cross di Willian dopo gli sviluppi del corner, Giroud scappa sul secondo palo e di piatto tocca in porta. 4-0 Chelsea. Notte fonda per l'Everton.

Il migliore

Barkley. Si conferma in grande crescita. Dopo l’ottima prova in FA Cup col Liverpool, anche oggi è il migliore in campo. Ha grande qualità e fisicità questo ragazzo, se inizia a trovare anche la continuità è un gran colpo.

Il peggiore

Holgate. Troppi errori e troppe disattenzioni in fase difensiva.