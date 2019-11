Non era questa la miglior giornata del Liverpool, ma la forza delle grandi squadre è riuscire a vincere le partite anche senza meritarle e facendo girare a proprio favore gli episodi chiave. I Reds superano il Crystal Palace e proseguono la loro marcia in Premier League con il dodicesimo successo su 13 gare: un percorso fin qui inarrestabile (l’unico pareggio resta quello di Old Trafford con il Manchester United). I 37 punti sono un bottino che deve preoccupare la concorrenza con Manchester City e Chelsea destinate a perdere ulteriore contatto dalla vetta nello scontro diretto. Contro la squadra di Hodgson, punita al di là dei suoi demeriti, al Liverpool basta un tiro sporco di Mané e una zampata in mischia di Firmino. Sembra davvero l’anno buono.

Il tabellino

Crystal Palace-Liverpool 1-2

Crystal Palace (4-3-3): Guaita; Ward (70’ Kelly), Tomkins, Cahill, Van Aanholt; Kouyaté (72’ Schlupp), Milivojevic, McArthur; Townsend, Ayew (76’ Benteke), Zaha. All. Hodgson

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander Arnold, Lovren, van Dijk, Robertson; Henderson (79’ Milner), Fabinho, Wijnaldum; Oxlade Chamberlain (64’ Origi), Firmino (89’ Gomez), Mané. All. Klopp

Arbitro: Kevin Friend

Gol: 49’ Mané (L), 82’ Zaha (C), 85’ Firmino (L)

Assist: Robertson, Townsend

Ammoniti: Fabinho

Note – Recupero 2’ + 5’

