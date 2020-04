La Premier League sta valutando la possibilità di rendere disponibili in chiaro alcune partite a porte chiuse quando ripartirà la stagione. A confermarlo le dichiarazioni del Segretario alla Cultura, Oliver Dowden.

Anche in Inghilterra si pensa al calcio in chiaro. Esattamente come in Italia, dove il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha più volte ribadito come questa sia una sua volontà in caso di ripresa delle attività, l’ultima giusto l’altra sera, anche Oltremanica si valuta questa idea.

Il Segretario alla Cultura Oliver Dowden ha infatti dichiarato di aver avuto "colloqui produttivi" con gli organi di governo di tutto lo sport britannico per la ripresa delle attività. Tra queste anche la Premier League.

Un campionato dove una data effettiva non è stata ancora scelta, anche perché coerentemente con il governo inglese bisognerà rispettare determinati protocolli, ma Dowden è entrato sulla questione del calcio in chiaro in tv:

Se si ripartirà a porte chiuse, come molto probabile viste le indicazioni del governo e più in generale a livello globale, ho comunicato alla Premier League comenon avrebbe inviato il miglior segnale al pubblico se queste partite non fosserodisponibili per nessuno”. Downden ha poi continuato: “Riconosco che i club dipendono in maniera importante dalle entrate garantite dagli accordi di trasmissioni con i broadcaster, ma si può trovare un accordo per proteggere queste entrate e aumentare l’accesso del pubblico a questi eventi. La Premier League sta considerando questo aspetto”.

Tradotto fuori dal linguaggio politico: anche la Premier League sta valutando insomma la possibilità, con tutti la delicatezza della questione, di trasmettere in chiaro le partite a porte chiuse in caso di ripresa del campionato con questa modalità.

