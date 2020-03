C’è voluta la prima positività al COVID-19 per far riflettere anche Oltremanica. Nelle ore in cui si giocava a Liverpool con pubblico, in quelle replicate stasera a Glasgow, ecco la notizia che ribalza dal profilo ufficiale Twitter dell’Arsenal: il tecnico Mikel Arteta è risultato positivo al test sul coronavirus.

Per giorni in Inghilterra si è praticamente fatto finta di nulla. Le partite a porte aperte; la decisione di continuare a giocare anche il prossimo turno. Poi i primi casi di malessere: i 3 presunti contagiati al Leicester, persino l’auto-isolamento del terzino Mendy. Infine, appunto, la notizia: ovvero il test positivo al tecnico dell’Arsenal.

Solo quest’ultima notizia ha fatto scattare l’allarme: venerdì mattina, infatti, la Premier League, si riunirà con un vertice straordinario per decidere il da farsi. Con ogni probabilità – e viene da dire anche ‘finalmente’ – il campionato inglese si adeguerà al resto del mondo.

Resta dunque da capire cosa farà solo alla UEFA, cui con ogni probabilità, il prossimo 17 marzo, non resterà che adeguarsi e alzare le mani di fronte a una situazione più forte di qualsiasi interesse economico.