Premier League, l'ad Masters: "Un miliardo di sterline in fumo se la stagione non finisce"

La Premier League potrebbe accusare una perdita economica di un miliardo di sterline qualora non si riuscisse a portare a termine la stagione 2019-20. Lo afferma ai microfoni della BBC l'amministratore delegato della Premier, Richard Masters, secondo cui il calcio inglese si trova ad affrontare "un pericolo ben oltre l'immaginabile di perdere club e leghe". E naturalmente, se la sospensione per l'emergenza Coronavirus dovesse addirittura protrarsi oltre questa stagione, le conseguenze sarebbero ancora più gravi.

L'allarme della FA: "Molte squadre potrebbero scomparire"

A rincarare la dose ci pensa poi Greg Clarke, il presidente della Football Association (la Federcalcio inglese): "Molte comunità potrebbero perdere la loro squadra del cuore con pochissime possibilità di rivederla in futuro. È tempo che le parti in gioco adottino una linea comune per salvare il nostro gioco. Il calcio è uno sport di squadra e in questo momento bisogna lavorare di squadra. Stiamo lavorando per fare in modo di portare a termine la stagione, ma potremmo non farcela in quanto il calcio in questo momento la priorità è la salute e la vita delle persone, non il calcio".

Stamford Bridge vuotoGetty Images

I mancati introiti dei top club di Premier

Club Totale perdite (in sterline) * Manchester United 116,4 milioni Manchester City 109,3 milioni Liverpool 102,6 milioni Chelsea 91 milioni Tottenham 83 milioni Arsenal 74,8 milioni Leicester 55,6 milioni Everton 42,6 milioni

* Il totale si riferisce alle mancate entrate da diritti televisivi, vendita biglietti delle partite e ricavi commerciali (merchandising, sponsor e altro).

Fonte Sportingintelligence