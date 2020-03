Torna Jamie Vardy, fa gol Jamie Vardy, e come per magia il Leicester City torna a vincere. Dopo 4 partite in Premier League senza trovare i 3 punti – 2 pareggi e 2 sconfitte – riparte la corsa Champions delle Foxes. Nel Monday Night che ha chiuso la 29a giornata di Premier League il Leicester City supera l’Aston Villa con un rotondo 4-0.

Vardy piazza i suoi tanto attesi primi sigilli in questo 2020 e la squadra di Rodgers centra i 3 punti. Per Vardy una doppietta così come una doppietta c’è per Harvey Barnes, che apre le marcature al 40’ e le chiude all’85’. In mezzo, appunto, i gol di Vardy, su rigore al 63’ e poi al 79’.

In classifica dunque torna a riprendere fiato il Leicester, che nelle ultime settimane aveva visto assottigliarsi il grande vantaggio accumulato sulle inseguitrici per un posto in Champions League, Chelsea su tutte. Le Foxes rimangono al 3° posto ma salgono a 53 punti, a +5 dai Blues di Lampard al momento quarti in classifica e a -4 dal City di Guardiola sconfitto ieri nel derby di Manchester (ma con una partita da recuperare rispetto a tutte le altre). Aston Villa che di contro resta invece l'unica squadra della Premier League a non essere ancora riuscita a tenere inviolata la porta fuori casa. Villans sempre penultimi a quota 25, ma a solo 2 punti dal quart'ultimo posto e con una partita da recuperare rispetto alle dirette concorrenti.