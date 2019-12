Si ferma a 8 la striscia di partite consecutive vinte dal Leicester City di Brendan Rodgers. Nove, anzi, se vogliamo considerare tutte le competizioni (dove c’è anche la vittoria in Coppa di Lega). Non resta aperta nemmeno quella di Jamie Vardy, in gol – lui sì – per la nona giornata consecutiva, ma con la complicità decisiva del portiere Krul, a cui poi a fine partita la Premier League assegna l’autogol.

C’è comunque lo zampino di Vardy nell’evitare al Leicester ciò che sarebbe stata una sconfitta beffa. A strappare il punticino è infatti il Norwich City del ritrovato Pukki. E’ una rete del finlandese a portare avanti i Canaries; Vardy però ancora nel finale di primo tempo aiuta il Leicester a centrare il pareggio.

Leicester NorwichGetty Images

Nella ripresa le Foxes non riescono a sfondare il muro di quella che statisticamente con 35 gol subiti è la peggior difesa della Premier League, ma che oggi al merito di tenere botta e strappare via un prezioso punticino (che non sposta comunque però il Norwich dal penultimo posto).

Di contro il Leicester scivola a 10 punti dalla vetta del sempre più primo Liverpool, mantenendo però il secondo posto a +7 punti sul Manchester City di Guardiola (impegnato domenica in casa dell’Arsenal).