Dopo 2 ko consecutivi tra Premier League e FA Cup, il Liverpool torna alla vittoria grazie al 2-1 in rimonta sul Bournemouth. Grazie a questo successo i Reds infilano il 22esimo successo casalingo consecutivo – la miglior striscia vincente in casa della storia della Premier – ma soprattutto volano a +25 punti a 9 giornate dalla fine sul Manchester City di Guardiola, a sua volta secondo in classifica ma con 2 partite in meno rispetto ai Reds. Insomma, la questione titolo per Klopp è ormai un puro calcolo matematico.

Mohamed Salah e Sadio Mané, Liverpool-Bournemouth 2-1Getty Images

Fin qui le buone notizie. Le cattive – o forse sarebbe meglio dire agrodolci – è che il Liverpool continua a palesarsi come una versione sbiadita della macchina da guerra che avevamo visto fin prima della sosta di gennaio. Meno rapida, meno incisiva, quando imballata dal punto di vista atletico. E certamente più distratta dietro. Il Bournemouth infatti, nonostante tutto, questa partita ha seriamente rischiato di pareggiarla: due occasioni clamorose nella ripresa – un salvataggio miracoloso di Milner prima, un errore assurdo di Wilson poi – hanno negato alle Cherries il colpaccio; Cherries che per giunta i gol nel primo tempo se li sono fatti quasi da soli. Insomma, Klopp sorride per il risultato ma un po’ meno lo fa per la prestazione. Mercoledì ad Anfield arriverà il pullman dell’Atletico Madrid. Servirà un’altra squadra per sfondare il fortino di Simeone.

Il tabellino

Liverpool (4-3-3): Adrian; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Milner; Oxlade-Chamberlain (83’ Lallana), Fabinho, Wijnaldum; Mane, Firmino, Salah.

Bournemouth (4-3-3): Ramsdale; Stacey, S Cook (19’ Simpson), Ake, Smith,; Billing, Lerma (81’ Gosling), L Cook; Stanislas (68’ Solanke), C Wilson, Fraser.

Gol: 9’ Wilson; 25’ Salah, 33’ Mané.

Note – Ammoniti: Wilson.

La cronaca in 6 momenti chiave

9’ – GOL! CALLUM WILSON! BOURNEMOUTH AVANTI! Azione in contropiede rapidissima delle Cherries, che concludono col proprio centravanti su assist di Stanislas. E' tutto regolare: il Liverpool è sotto anche oggi.

14’ – AKE! DI TESTA! Da corner il Bournemouth è ancora pericoloso: stacco di Ake, Adrian non perfetto nella presa. Brivido per i tifosi della Kop.

25’ – GOL! 1-1. IL PAREGGIO DEL LIVERPOOL! SALAH! Ma che fesseria, che fesseria del neo entrato Simpson che da ultimo uomo cerca un improbabile dribbling su Mané: stupidaggine atomica, palla persa, Mané serve Salah e poi l'egiziano è bravo a concludere sul primo palo quando sembrava aver perso il tempo. Bel regalone del Bournemouth e 1-1.

33’ – GOL! 2-1 LIVERPOOL! MANE'! Altra stupidaggine difensiva del Bournemouth: le Cherries perdono palla in uscita, van Dijk intercetta e lancia solo verso la porta Mané che è tenuto in gioco da un Ake bassissimo rispetto a tutta la sua linea di difesa. Il senegalese davanti alla porta non può proprio sbagliare.

60’ – SALVATAGGIO CLAMOROSO DI MILNER! CLAMOROSO! Ennesima uscita a farfalle di Adrian, che in questo momento è tutto fuorché una sicurezza per il Liverpool: Fraser anticipa, la palla sta per finire in porta ma con una rincorsa e una spaccata pazzesca Milner salva tutto. Bournemouth a 5cm dal 2-2.

89’ - INCREDIBILE! INCREDIBILE! ALLUCINANTE ERRORE A PORTA VUOTA DEL BOURNEMOUTH! Si è mangiato un gol senza senso Wilson, ormai a porta vuota, dopo che il Bournemouth aveva eluso il fuorigioco del Liverpool: nel momento di appoggiare di piatto a porta vuota però, Wilson è di fatto inciampato da solo, stoppando praticamente la palla anziché spingendola dentro. CHE OCCASIONE ASSURDA!

Il migliore

Mané. Premiamo lui perché di fatto autore del gol decisivo.

Il peggiore

Simpson. Imbarazzante l’errore che ha regalato l’1-1 di Salah. Appena entrato in campo cerca un disimpegno senza senso e senza mezzi tecnici per poterselo permettere: un dribbling da ultimo uomo di difesa. Fesseria colossale.