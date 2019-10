Nemmeno un handicap a -1 riesce a fermare il lanciatissimo Liverpool di Jurgen Klopp. Nel remake della scorsa finale di Champions League il Tottenham parte infatti con un gol a freddo di Harry Kane, che dopo 50’’ mette sotto i padroni di casa. Nessun problema però per i Reds, che consapevoli dei propri mezzi non perdono mai la calma. Pare essere questa l’ulteriore forza del Liverpool in questa stagione, ovvero la consapevolezza nei propri mezzi. I miracoli di Gazzaniga – sostituto del lungodegente Lloris – e decisivo a metà primo tempo con 4 interventi super uno dietro l’altro, non fanno infatti perdere la calma ai padroni di casa. Nonostante tutto infatti il Liverpool trova il modo di bucare con Henderson a inizio ripresa e piazzare poi il sorpasso definitivo con Salah su rigore, bravo a sfruttare la fesserie di Aurier su Mané. Pochettino esce così nuovamente sconfitto, sia nel risultato che sul piano del gioco. I suoi Spurs infatti per tutta la partita si sono esclusivamente affidati alle ripartenze di Son, rischiando – per dirla tutta – il colpaccio: poco prima del pareggio di Henderson, infatti, direttamente da un rinvio di Gazzaniga, il sudcoreano aveva colpito la traversa per uno 0-2 che forse avrebbe davvero cambiato la musica.

Il morale della favola però è che dopo 10 giornate le gerarchie restano chiare: Liverpool con 9 vittorie e un pareggio a +6 sul Manchester City secondo in classifica. Il Tottenham, decimo e con 12 punti, dovrà lottare non poco per conquistarsi un posto in zona Europa.

Il tabellino

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Wijnaldum (77’ Milner); Salah, Firmino, Mané.

Tottenham (4-2-3-1): Gazzaniga; Aurier (84’ Lucas Moura), Alderweireld, Sánchez, Rose; Winks (63’ Dombele), Sissoko; Son, Eriksen, Dele; Kane.

Gol: 1’ Kane; 52’ Henderdon, 75’ rig. Salah.

Note – Ammoniti: Sissoko, Rose, Dombele; Lovren, Alexander-Arnold, Milner.

La cronaca in 9 momenti chiave

1’ - GOL! HARRY KANE! TOTTENHAM AVANTI! Dopo 44 secondi! Grande giocata di Son, conclusione deviata e che sbatte sul palo, il più lesto è KANE che non è in fuorigioco e di testa sulla respinta del legno mette dentro. 0-1. Vantaggio a freddo per gli Spurs.

25’ – OCCASIONE TOTTENHAM! Tutta in 3 tocchi: apertura di Eriksen per Kane, che sponda al volo per Alli: il centrocampista, in area piccola, non ci arriva di un nulla. Più vicini allo 0-2 gli Spurs che all'1-1 il Liverpool.

27’ - DOPPIA CHANCE PER IL LIVERPOOL! Prima Salah da fuori, poi Firmino sulla respinta: in entrambe le occasioni super Gazzaniga nel dire di no agli avanti dei Reds.

29’ - ANCORA GAZZANIGA! Colpo di testa di van Dijk quasi a colpo sicuro, riflesso super del portiere argentino che dice di no.

31’ - MANE! CHE OCCASIONE! Di testa l'africano non centra lo specchio da posizione favorevolissima. Reds che improvvisamente hanno avuto 4 occasioni nel giro di 5 minuti.

47’ - SUBITO GAZZANIGA, ANCORA UN SALVATAGGIO. Cross di Robertson da sinistra e altro grande riflesso dell'argentino che dice di no.

48’ – TRAVERSA DI SON! Dal rinvio dello stesso Gazzaniga, Son brucia tutti e va in porta: il sudcoreano salta anche Alisson, poi defilato conclude a porta vuota ma colpisce la traversa. Spurs a millimetri dallo 0 a 2!

52’ - GOL! HENDERSON! IL PAREGGIO DEL LIVERPOOL! Fabinho dentro, il pallone passa sopra tutti e sul secondo palo sbuca Henderson che con un bel diagonale buca Gazzaniga. 1-1.

75’ – RIGORE PER IL LIVERPOOL E GOL DI SALAH. Stupidaggine di Aurier che calcia da dietro Mané. Daverro un'ingenuità, era in anticipo e aveva recuperato palla il difensore del Tottenham, che poi però è troppo irruento e regal ail rigore. Salah non sbaglia e ribalta la partita.

Il migliore

Gazzaniga. Non fosse stato per le sue parate probabilmente il punteggio sarebbe stato assai più largo. Decisivo in 5 interventi.

Il peggiore

Aurier. Fesseria atomica per il calcio di rigore. Era in vantaggio, con l’avversario spalle alla porta e senza opzioni. Frettoloso, scoordinato, imprudente.