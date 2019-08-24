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Tonfo Manchester United, impresa Crystal Palace al 93': 1-2 a Old Trafford
I Red Devils subiscono la prima sconfitta stagionale in Premier League: il Palace di Hodgson passa con Ayew e al 93', dopo il pareggio di James, festeggia con van Aanholt.
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Il tabellino
Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bisakka, Lindelof, Maguire, Shaw (34’ Young); McTominay (85’ Mata), Pogba; James, Lingard (56’ Greenwood), Rashford; Martial. All. Solskjaer
Crystal Palace (4-3-3): Guaita; Ward, Kelly, Cahill, van Aanholt; Milivojevic, Kouyaté (83’ McCarthy), McArthur; Schlupp (80’ Townsend), Zaha, Ayew (75’ Benteke). All. Hodgson
Arbitro: Paul Tierney
Gol: 32’ Ayew (C), 89’ James (M), 93’ van Aanholt (C)
Assist: Schlupp, Martial
Ammoniti: Milivojevic, Cahill, Wan-Bissaka, James, Zaha, Guaita
Note: Rashford sbaglia un rigore al 70’