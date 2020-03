l Manchester United vince il terzo derby (su 4) della stagione, avvicina il quarto posto e condanna il City di Pep Guardiola a una resa che ormai tale, in termini di lotta per il titolo, è arrivata da tempo. Per i Red Devils è la prima doppietta stagione sul City in Premier League dai tempi di Sir Alex Ferguson: è questo di per se vale qualcosa di speciale per Ole-Gunnar Solskjaer, ora quinto in classifica e a soli 3 punti dal 4° posto del Chelsea. Un derby ancora una volta cinico per lo United, che esattamente come all’andata lascia le statistiche sul palleggio e il possesso al Manchester City, ma punisce in quella più importante: ovvero i gol fatti. Sono le reti di Martial nel primo tempo e McTominay all’ultimo secondo di partita a regalare il 2-0 definitivo; regalare per altro anche verbo perfetto per la partita del portiere del Manchester City Ederson, autore di due clamorosi omaggi in entrambe le reti. Morale della favola tutto rimane estremamente aperto e interessante nella lotta alle posizioni europee della Premier League; di contro invece per il City c’è la condanna alla Champions, unico obiettivo reale e plausibile per la squadra di Guardiola.

Il tabellino

Manchester United (3-4-1-2): De Gea; Lindelöf, Maguire, Shaw; Wan-Bissaka, Matić, Fred, Williams (78’ Bailly); B.Fernandes (89’ Ighalo); James, Martial (78’ McTominay).

Manchester City (4-3-3): Ederson; Cancelo, Otamendi, Fernandinho, Zinchenko (77’ Mendy); Rodri, Bernardo (59’ Mahrez), Gündogan; Foden, Agüero (59’ Gabriel Jesus), Sterling.

Gol: 30’ Martial, 96’ McTominay.

Note – Ammoniti: Fernandinho, Rodri, Cancelo; Fred.

Il momento social

La cronaca in 6 momenti chiave

10’ – PRIMA OCCASIONE CITY! STERLING! Tutto nasce da un'eccesso di sicurezza di Shaw, che alla fine si fa fregare il pallone da Aguero: palla dentro dall'argentino, Sterling controlla e prova il destro a giro. De Gea risponde presente.

30’ – GOL! UNITED IN VANTAGGIO! MARTIAL! Schema e finta da punizione, con Bruno Fernandes che finta di metterla dentro e invece scucchiaia per lo scatto di Martial: il francese calcia al volo, Ederson fa una mezza papera sul suo palo. United in vantaggio.

48’ – GOL ANNULLATO AL CITY! Dopo controllo VAR, millimetrico ma davvero millimetrico fuorigioco di Aguero che aveva bruciato tutti, prima Maguire e poi De Gea. Il gol però non vale. Nulla di fatto.

50’ – EDERSON! CHE RISCHIO! A un passo da un nuovo clamoroso pasticcio il portiere brasiliano del City, che sbaglia uno stop sul retropassaggio e quasi concede il gol a Martial: solo un tackle disperato quasi sulla linea di porta evita per lui il peggio.

75’ – MAHREZ, gran palla per STERLING che non ci arriva di un nulla. Poi Gabriel JESUS col diagonale sul palo lungo: De Gea risponde presente. Occasionissima City, United che si aggrappa al suo portiere.

96’ – GOL! McTOMINAY! LA CHIUDE LO UNITED! 2-0! Ma altra stupidaggine GALATTICA di Ederson, che dopo la papera sull'1-0 passa di fatto la palla a McTominay, bravo comunque dalla distanza a trovare lo specchio della porta. E' finita: 2-0 United.

Il migliore

Bruno Fernandes. Da quando è arrivato a Manchester ha cambiato questa squadra, dandole tempo, palleggio e intelligenti geometrie. Giocatore di alto livello.

Il peggiore

Ederson. Le due fesserie in porta commesse su entrambi i gol sono errori davvero inammissibili per un giocatore della sua qualità. Decisamente giornata no per lui.