La lotta per un posto Champions in Premier League resta vivissima. Questa 27° giornata del campionato inglese era uno snodo importante per Chelsea, Tottenham e Manchester United. Dopo la vittoria dei Blues sugli Spurs (2-1) nello scontro diretto di sabato, ne approfitta domenica il Manchester United per portare via 3 punti pesanti.

I Red Devils non falliscono in casa contro il Watford anche se non brillano, almeno per i primi 55 minuti di partita. Per sbloccare la gara agli uomini di Solskjaer hanno bisogno di un calcio di rigore di Bruno Fernandes.

Lo snodo fondamentale però è al 52’, quando al Watford viene annullato un gol di Deeney per un fallo di mano.

Da quel momento gira la gara perché 6 minuti più tardi Martial raddoppia, scappando sul filo del fuorigioco e chiudendo con un bel tocco sotto dopo un numero personale.

Lì il Watford stacca e nel finale una grandissima ripartenza di Greenwood è conclusa proprio dal giovane talento dell’Academy con una bordata sotto l’incrocio che fissa il definitivo 3-0.

Il Manchester United opera così il sorpasso al Tottenham al 5° posto, scavalcando gli Spurs di un solo punto. A quota 41, il ManU, vede ora il Chelsea (4°) distante soltanto 3 punti.

Formalmente sarebbe quello dei Blues di Lampard l’ultimo posto buono per qualificarsi in Champions League, ma la squalifica imposta dalla UEFA al Manchester City per le prossime 2 stagioni amplierà verosimilmente fino al 5° posto della Premier League la posizione buona per qualificarsi all’Europa più prestigiosa.