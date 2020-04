Premier League, nessuna 'deadline': i club vogliono finire la stagione

Concludere la stagione in una finestra temporale che potrebbe essere complessivamente di soli 40 giorni. E’ sostanzialmente questo quanto è uscito dalla riunione dei club di Premier League di venerdì 17 aprile.

Una riunione che avrebbe dovuto indicare una ‘deadline’, una data di massima oltre la quale il campionato inglese non sarebbe andato. Le voci della vigilia, i rumors dai quotidiani inglesi, indicavano il 30 giugno. Così in realtà non è stato deciso.

In una nota comunicata dalla BBC la Premier League ha confermato che “sono stati discussi alcuni modelli di calendario. L’obiettivo è quello di concludere la stagione, con la disputa delle 92 partite rimanenti. Tutte le date prese in considerazione però restano al momento indicative”.

Dunque nessuna decisione definitiva, con la Premier League che di fatto ha deciso di non decidere, concedendosi altro tempo per capire lo sviluppo del contegno della pandemia da COVID-19 che di fatto ha interrotto il campionato inglese allo scorso 13 marzo.