Una beffa nel recupero e un passo indietro dal punto di vista tecnico. A St. James Park il Chelsea cade contro un Newcastle coriaceo e sempre in partita, cinico nel capitalizzare al 94’ con Hayden l’unica occasione utile oltre a una traversa nel primo tempo di Joelinton. La prima sconfitta del 2020 della banda di Lampard favorisce le inseguitrici della zona Champions, ovvero i Wolves che oggi hanno battuto il Southampton e lo United, impegnato domani in casa dei Campioni d’Europa. In assenza di gol Blues, la notizia arriva fuori dal campo: Olivier Giroud, grande obiettivo dell’Inter nella finestra invernale di mercato, non è nemmeno stato convocato. Un peccato, visto il clean sheet dei Magpies.

Il tabellino

NEWCASTLE-CHELSEA 1-0 (primo tempo 0-0)

Newcastle (5-4-1): Dubravka, Krafth (dal 70’ S. Longstaff), Fernandez, Lascelles, Clark, Willens (dal 12’ Ritchie), Almiron, Hayden, Shelvey (dall’84’ M. Longstaff), Saint-Maximin, Joelinton. All. Bruce

Chelsea (4-3-3): Kepa, James (dal 74’ Emerson), Christensen, Rudiger, Azpilicueta, Kanté, Jorginho, Mount (dal 67’ Barkley), Hudson-Odoi, Abraham (dall’80’ Batshuayi), William. All. Lampard

Arbitro: C. Kavanagh

Gol: 94’ Hayden

Assist: Saint-Maximin

Ammoniti: Emerson (C), Hayden (N)

Tammy Abraham nella morsa di Hayden e Lascelles in Newcastle-ChelseaGetty Images



La cronaca in 4 momenti chiave

21’ TRAVERSA DEL NEWCASTLE - Grande occasione per i Magpies. Cross perfetto di Fernandez dalla destra e incornata imperiosa di Joelinton: legno pieno a Kepa battuto. Squillo dei padroni di casa

53’ CHE ERRORE DI WILLIAN - Ripartenza Chelsea innescata da Mount: il giovane britannico vede Willian libero sulla sinistra. Doppio passo e tiro del brasiliano tutto solo ad un passo dall'area di rigore: fuori e non di poco

73’ OCCASIONE PER IL CHELSEA - Longstaff serve incosapevolmente Abraham in profondità su un passaggio deviato di Barkley: l'attaccante stoppa, dribbla Dubravka, ma non trova lo spazio per infilare la palla in rete

94’ VANTAGGIO DEL NEWCASTLE! Beffa per il Chelsea! Hayden ha segnato all'ultimo pallone disponibile colpendo di testa sul bel cross di Saint-Maximin. Il 24enne inglese anticipa Rudiger e infila Kepa. Gol partita dei Magpies

Il migliore in campo

HAYDEN – Un’incornata che fa esplodere St. James Park e regala un + 7 dalla zona calda a Steve Bruce

Il peggiore in campo

WILLIAN – Tanto movimento, ma poca concretezza. La sua prestazione è un po’ l’istantanea della serata del Chelsea. Scialba

Il momento social del match