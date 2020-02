E’ il primo gol da professionista di Jamal Lewis a 20 minuti dalla fine a tenere vivo il Norwich, fanalino di coda della Premier League. Nell’anticipo del venerdì sera della 28° giornata di Premier arriva infatti una vittoria pesantissima per i Canaries, che superano per 1-0 la terza forza del campionato, il Leicester City.

Partita gagliarda dell’ultima in classifica, che tiene a secco un Leicester ancora privo di Vardy... E non a caso, evidentemente, ancora sconfitto.

Le Foxes infatti incassano il terzo stop consecutivo in Premier e più in generale non vincono da 4 giornate, quando il 22 gennaio scorso superarono il West Ham.

Per il Norwich invece questa è pura manna dal cielo: i Canaries infatti risalgono a quota 21 punti, avvicinandosi – seppur con una partita in più – a 4 lunghezze dall’Aston Villa al momento quart’ultimo e prima delle squadre a salvarsi.

Un segnale importante dunque per il Norwich che vuole provare a salvarsi; una squadra che dà segnali di vita per un tentativo complicato ma che dopo stasera torna a essere vivo. Di contro qualche preoccupazione per Rodgers e il suo Leicester, bloccato a 50 punti al 3° posto e sempre a +6 sul Chelsea quarto in classifica, ma con i Blues – e tante big dietro – che ora possono avvicinarsi in quanto con una partita da recuperare. La Champions è lì ma il traguardo è ancora lontano: una notizia per quelle che spingono dietro, Manchester United e Tottenham in primis.