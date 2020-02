Quattordici giorni di pausa possono avere uno strano effetto: ricaricare le batterie, probabilmente, alla distanza; ma forse anche levare un po’ di ritmo e continuità. SI può spiegare così la sofferenza del Liverpool sul campo del fanalino di coda Norwich; i Canaries infatti vendono carissima la pelle nonostante i 55 punti di differenza – record di sempre nella storia della Premier League – con la capolista. Una buona organizzazione difensiva, tanta attenzione e sacrificio; e per 60 minuti il Liverpool tira nello specchio della porta una volta volta. Il Norwich avrebbe anche le occasioni migliori, nel primo tempo con Rupp (solo davanti al portiere ma troppo altruista) e nella ripresa con Tettey, che colpisce un palo. Poi, però, è la giocata del campione a risolvere – come spesso succede nel football – tutti i problemi: lancio di Henderson, gran controllo di Mané e sinistro in buca sul primo palo. Gioco, partita e incontro per i Reds. Il Liverpool trova così la 25esima vittoria su 26 uscite stagionali in Premier League e flirta ormai con la matematica per capire quando finalmente, dopo 30 anni di attesa, sarà campione. Tutto dipenderà dall’inseguitrice principale Manchester City – al momento staccata di 25 punti! – e da eventuali incastri, ma i Reds potrebbero già essere campioni il 21 marzo contro il Crystal Palace. Nel mentre però prosegue anche la rincorsa al record degli ‘invincibili’ di Wenger: 43 partite senza sconfitta, il Liverpool ha messo da tempo seriamente nel mirino le 49 di quell’Arsenal.

Il tabellino

Norwich (4-5-1): Krul; Aarons, Hanley, Zimmermann, Byram (26’ Lewis); Tettey (84’ Drmic), McLean, Rupp (84’ Buendia), Duda, Cantwell; Pukki.

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Henderson, Keita (85’ Milner), Wijnaldum (60’ Fabinho); Oxlade-Chamberlain (60’ Mané), Firmino, Salah.

Gol: 79’ Mané.

Note – Ammoniti: Hanley; Keita, Mané.

Il momento social

La cronaca in 5 momenti chiave

35’ – OCCASIONISSIMA NORWICH! RUPP scatta sul filo del fuorigioco, la difesa del Liverpool si ferma, Rupp è solo davanti ad Alisson ma prova l'assist per Pukki: bravo il portiere brasiliano dei Reds a deviare e negare il gol al Norwich. La migliore occasione del primo tempo è dei Canaries.

59’ – KEITA! OCCASIONE LIVERPOOL! LA PRIMA DELLA PARTITA! Salah si gira in area e conclude, Krul respinge corto, Keita arriva e può andare a botta sicura ma inspiegabilmente spara su Krul: il portiere olandese da terra blocca. Liverpool che si mangia il gol del vantaggio.

66’ – Si alza la pressione del Liverpool: doppia occasione per Salah, che in area però non riesce a trovare il varco giusto per centrare lo specchio della porta.

72’ – PALO DEL NORWICH! TETTEY da posizione impossibile lascia partire una gran bordata: Alisson è sorpreso, ma il palo dice di no ai Canaries! Che chance.

79’ – GOL! MANE! LA SBLOCCA IL LIVERPOOL! Lancio lungo, Mané in area con un grande aggancio e una rapidissima girata: col sinistro conclude sul primo palo e mette dentro il vantaggio del Liverpool.

Il migliore

Mané. Risolve la gara con una grandissima giocata: sul lancio di Henderson a fare tutto è un gran controllo volante.

Il peggiore

Oxlade-Chamberlain. Non è mai pericoloso ma soprattutto si vede poco. Senza uno dei suoi protagonisti principe nel tridente (Mané), effettivamente i Reds perdono qualcosa.