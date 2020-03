E dopo l’NBA, arriva anche la Premier League. Giusto qualche giorno fa, negli Stati Uniti, ESPN, raccontava di come la principale lega cestistica del mondo stesse riflettendo sulla possibilità di terminare la stagione in un non più di due luoghi prestabiliti. Oggi, anche dall’Inghilterra, arriva una notizia simile.

A lanciarla in esclusiva è il collega Miguel Delaney per l’Indipendent: la Premier League sta studiando un piano per terminare la stagione, tra giugno e luglio, giocando ogni giorno in un paio di luoghi individuati tra le Midlands e Londra per riuscire a disputare così le 92 partite rimanenti.

Una specie di Mondiale, insomma. Con partite giocate ogni giorno, a porte chiuse, ma tutte prodotte a livello televisivo e disponibili dunque per il pubblico.

Il piano sarebbe quello – esattamente come nell’idea dell’NBA – di isolare le squadre in ritiri, dove sarebbero prive o quasi di contatti con l’esterno esattamente come avviene durante i mondiali. Un paio di mesi dove si giocherebbe tutti i giorni, completando così il calendario e riuscendo a chiudere la stagione.

Un tifoso con una mascherina: nel nuovo piano della Premier League partite a porte chiuse, ma si giocherebbe ogni giorno e sarebbero tutte prodotte TVGetty Images

Porte degli stadi naturalmente chiuse, per evitare appunto il contagio ma permettere al tempo stesso di lanciare un messaggio al Paese; dando quindi un segnale di lento e prudente ritorno verso la normalità delle cose.

Un’idea ancora allo studio, ma un piano che in Premier League ritengono possibile, nonostante chiaramente restino ancora delle perplessità. Insieme alle varie squadre e i relativi staff tecnici, dovrebbero in qualche modo vivere in condizioni simili che tutti gli addetti ai lavori: arbitri, guardalinee, personale tecnico come gli addetti al var e i cameramen, così come lo staff delle televisioni.

Jurgen Klopp alle prese con una telecamera: oltre a isolare le squadre e gli staff, il piano include isolamento anche per gli addetti ai lavoriGetty Images

Tutti problemi in cui in Inghilterra stanno cercando di trovare una soluzione, perché l’idea di tutti – dalla lega ai club, fino agli stessi giocatori – è quella di provare a finire questa stagione.

Una soluzione certamente interessante e non priva di fascino: dopo lunghi mesi di nulla, infatti, gli appassionati e più in generale la popolazione, si ritroverebbe improvvisamente inondata di calcio: con partite di Premier League ogni giorno e la propria squadra di fatto in campo ogni 3-4 giorni. Un’idea che affascina e che prende piede. E perché no, con un po’ di intuizione e organizzazione, un piano che potrebbe essere esportato anche alle nostre latitudini...