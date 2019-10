Non perdeva – in tutte le competizioni – dallo scorso metà agosto, quando si arrese al Liverpool capolista. Arriva però a Sheffield la seconda sconfitta stagionale dell’Arsenal di Unai Emery, che cade per 1-0 sul campo delle Blades.

Decisivo, ai fini del risultato finale, un gol di Lys Mousset al 30’ del primo tempo. Arsenal poi incapace, lungo il corso di tutta la partita, di trovare il gol del pareggio.

Un ko pesante per i Gunners, che perdono così la possibilità di piazzarsi da soli al 3° posto ma subiscono anzi il sorpasso di Leicester e Chelsea, entrambe vincitrici sabato pomeriggio delle proprie sfide e ora appaiate in classifica a 17 punti. L’Arsenal invece scivola così al 5° posto a quota 15, ben 10 punti in meno del Liverpool capolista.