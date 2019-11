Raccattapalle, psicologia e... Peaky Blinders. Così Mou ha riconquistato Londra in quattro giorni

“Come rivoluzionare uno spogliatoio in crisi, una tifoseria delusa e un club in caduta libera in quattro giorni. Dirige l’orchestra Daniel Levy. Canta Josè Mourinho”. Lo Special One è tornato, questa volta sulla panchina del Tottenham, e lo ha fatto con due vittorie importanti: in Premier League contro il West Ham e in Champions, il suo pane, in rimonta contro l’Olympiakos.

Il debutto a New White Hart Lane, come ci si poteva aspettare, ha regalato momenti esilaranti, come l’incontro tra Mou e Arthur Shelby, protagonista della serie tv Peaky Blinders nel pre-partita, e altri commoventi e ci ha restituito un’immagine dell’allenatore portoghese diversa, se possibile più umana, rispetto a quella dell’ultima esperienza allo United, come se gli undici mesi di pausa forzata dal calcio abbiano cambiato qualcosa nel suo approccio comunicativo con stampa e giocatori. Quel che è rimasto, invece, è il suo calarsi nella parte perfettamente, l’essere camaleontico e autoritario allo stesso tempo. Anche a costo di essere opportunista, nel senso buono del termine.

L’occasione per entrare nei cuori dei tifosi Spurs si presenta appena dopo il pareggio sul 2-2 del solito Harry Kane. L’azione è innescata dal passaggio con le mani di un giovane raccattapalle che in tempo record porge il pallone a Aurier per la rimessa laterale che si rivela poi decisiva a spiazzare la difesa greca. Cosa si inventa Mou per festeggiare? Corre a ringraziare il raccattapalle: prima gli dà il cinque e poi lo abbraccia calorosamente. Le telecamere lo inquadrano, lui lo sa. Tutti lo sanno. Non è Truman Show, ma il gesto è spontaneo ed è quello che conta. In conferenza stampa rincara la dose:

" Adoro i raccattapalle intelligenti. Io ero un ottimo raccattapalle quando ero giovane e quel ragazzino lo è. Capisce come funziona il calcio, alla fine ha fatto un assist. Ho anche cercato di invitarlo nello spogliatoio a fine partita, ma è sparito. "

Un rapporto, quello con i ragazzi a bordocampo, che ritorna più volte nella carriera di Josè. Ai tempi di Manchester aveva chiesto al club raccattapalle più “smaliziati” per riprendere velocemente il gioco, un po’ come fece Luciano Spalletti alla Roma. Nel marzo 2014, invece, riprese un raccattapalle “furbetto” del Crystal Palace che contro il suo Chelsea aveva cercato di perdere minuti preziosi. Dimostrazione di quanto i dettagli, anche quelli all'apparenza più irrilevanti, per lui facciano la differenza.

Un’altra lezione che il nuovo Mou ha ereditato dal vecchio è tirare fuori il massimo da ogni giocatore e far sentire tutti dannatamenti importanti. Lo sa bene l’Inter: l’abbraccio con Materazzi dopo la finale vinta contro il Bayern nei parcheggi del Bernabeu spiega questo lato del suo carattere meglio di qualsiasi parola. Al Tottenham il suo obiettivo è stato, fin dai primi allenamenti, Dele Alli. “Non posso essere il solo a pensare che Mourinho sia sopravvalutato e arrogante. Per fortuna non dovrò mai lavorare con lui." - ciò che pensava l’inglese nel 2012. “Sei Dele Alli o sei suo fratello? – il primo approccio dello Special One all’Enfield Training Centre. Il risultato? Dopo un inizio di stagione con più luci che ombre, a causa anche di infortuni che non gli hanno dato continuità, il centrocampista è stato uno dei protagonisti delle prime due uscite del nuovo Tottenham con un assist (da disteso) in campionato e un gol in Coppa. Il Mou psicologo colpisce ancora.

Ma ciò che ha stupito di più i tabloid inglesi è stato il trattamento riservato a Eric Dier nel post partita di Tottenham-Olympiakos, l'elemento di rottura rispetto al passato. L'episodio è accaduto al 29': il lusitano ha deciso di effettuare una sostituzione, togliendo il centrocampista britannico per inserire Eriksen, scelta che alla fine ha pagato. Appena arrivato ai microfoni di 'BT Sport' Mou ha voluto scusarsi con Dier, mettendo a nudo le sue emozioni con la stampa. Come a dire: "Adesso vi stupisco per la 1000esima volta". D'altronde la sua imprevedibilità, chiedersi "Cosa avrà ancora da inventarsi?" è ciò che ci ha sempre fatto amare il suo personaggio su qualunque panchina si sia seduto.