L'avventura al Newcastle United di Rafa Benitez si è ufficialmente conclusa. A sei giorni dal termine del suo vincolo, in scadenza domenica 30, il club bianconero ha comunicato la chiusura delle trattative per il rinnovo con l'ex allenatore dell'Inter e del Napoli. Dopo settimane di negoziazioni infruttuose, e un accordo mai arrivato, le due parti hanno deciso di comune accordo di dividersi senza proseguire oltre.

Il comunicato del Newcastle

"Abbiamo provato a estendere il contratto di Rafa per un periodo significativo di tempo, tuttavia non è stato - e non sarà - possibile raggiungere un accordo con lui e con i suoi agenti. Anche lo staff di Rafa, Paco de Miguel Moreno, Antonio Gomez Perez and Mikel Antia, lasceranno il club il 30 giugno. Vorremmo ringraziare Rafa e il suo staff per il loro impegno in questi tre anni e per il loro significativo contributo agli obiettivi collettivamente raggiunti".

Futuro in Cina?

La prossima avventura di Benitez potrebbe essere in Cina, al Dalian Yifang, la formazione di Marek Hamsik e (forse ancora per poco) Yannick Ferreira-Carrasco. Pronto un contratto principesco per lo spagnolo: 14 milioni all'anno. Ma il tecnico, secondo quanto rivela la stampa inglese, sarebbe maggiormente propenso a rimanere in Inghilterra, dove ha vinto con il Liverpool venendo apprezzato anche al Newcastle: arrivato nel marzo del 2016, dopo il licenziamento dal Real Madrid, non è riuscito a evitare la caduta dei Magpies in Championship, riportandoli però immediatamente in Premier League. Nelle due stagioni successive è arrivato tredicesimo e poi decimo.

Rafa BenitezPA Sport

I possibili successori: da Mourinho a Wenger

Il possibile successore potrebbe essere un nome noto del calcio europeo. Specialmente se la trattativa in piedi da settimane con lo sceicco Khalid bin Zayed Al Nahyan, cugino del proprietario del Manchester City, dovesse andare in porto. In caso di takeover, ovvero di passaggio di proprietà, il nome forte è quello di José Mourinho, desideroso di tornare in pista dopo l'addio al Manchester United. In lizza anche Arsene Wenger, ancora senza panchina dopo la fine della lunghissima era all'Arsenal. I bookmakers inglesi, però, danno favorito un altro manager: Garry Monk, ex Swansea, Leeds United e Birmingham. Profilo decisamente meno affascinante.