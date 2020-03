Rischio Coronavirus, Manchester City-Arsenal rinviata: 14 calciatori dei Gunners in quarantena

Il Coronavirus colpisce anche l'Inghilterra: il Manchester City ha annunciato il rinvio del match contro l'Arsenal in programma nella serata di mercoledì (un recupero della 28a giornata di Premier League) per prevenire contagi di Coronavirus.

"La decisione è stata presa per precauzione e su consiglio dei medici, dopo che è stato rivelato che membri dello staff dell'Arsenal sono stati in contatto col proprietario dell'Olympiakos, Evangelos Marinakis, positivo al Covid-19 ", ha dichiarato la società inglese.

Arsenal e Olympiakos hanno disputato due confronti in Europa League. Attualmente 14 giocatori dell'Arsenal e 4 membri dello staff sono in quarantena preventiva per 14 giorni.