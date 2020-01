Salah-Mané e il Liverpool batte 2-0 lo Sheffield: 19a vittoria su 20 e 37 gare utili consecutive

Questo Liverpool non si può proprio fermare! Ennesima vittoria di questa stagione, la prima del 2020 per la banda di Klopp che mantiene inalterate le distanze in classifica, con un +13 sul Leicester City e un +14 sul Manchester City che hanno una partita in più rispetto ai Reds. Un dominio incontrastato per il Liverpool che punta alla prima Premier League della propria storia. Il duo dinamico Salah-Mané decide la partita: niente debutto per Minamino che non è stato nemmeno portato in panchina, ma nel finale si è visto il 16enne Harvey Elliott (classe 2003) che ha partecipato anch’esso alla festa. E adesso chi ci prova? L’unica squadra in stagione ad aver battuto questo il Liverpool è il Napoli di Carlo Ancelotti e sarà proprio il tecnico emiliano - ora manager dell’Everton - a sfidare i Reds (anche se in FA Cup). Poi Klopp affronterà Tottenham e Manchester United ma il suo Liverpool, in Premier League, non perde dal 3 gennaio scorso.

E sono 37 gare consecutive senza sconfitta per il Liverpool (3a migliore serie della storia in Premier League)...

Tabellino

Liverpool-Sheffield United 2-0

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, J.Gomez, van Dijk, Robertson (88' Lallana); Wijnaldum, J.Henderson, Milner; Salah (90+2 H.Elliott), Firmino, S.Mané (78' Origi). All. Jürgen Klopp

Sheffield United (3-5-2): D.Henderson; Basham, Egan, O'Connell; Baldock, Lundstram, Norwood (79’ Besić), Fleck, Stevens; McGoldrick (66' Sharp), Mousset (65' McBurnie). All. Chris Wilder

Marcatori: 4' Salah (L), 64' S.Mané (L)

Arbitro: Paul Tierney

Ammoniti e Espulsi: nessuno

La cronaca in 7 momenti chiave

4' GOL SALAH - Solita giocata negli spazi per il Liverpool, si fa avanti Robertson sulla sinistra che trova un solissimo Salah a centro area: inserimento perfetto dell'egiziano che supera Henderson in uscita.

Mohamed SalahEurosport

8' RISPONDE LO SHEFFIELD - Subito una chance per il pareggio con McGoldrick, ma la sua conclusione viene parata da un super Alisson.

12' CHANCE SALAH - Il Liverpool vuole il raddoppio: nuovo inserimento di Salah, ma questa volta è preciso nell'uscita Henderson.

61' ANCORA SALAH - L'egiziano è incontenibile palla al piede: fiammata e sinistro dal limite che finisce contro il palo alla sinistra di Henderson.

64' GOL MANÉ - Arriva anche il 2-0, meritato, per i Reds. Salah serve Mané, conclusione deviata da Henderson, ma il senegalese ribadisce in rete in tap-in.

74' MANÉ CERCA IL RADDOPPIO - Ancora palla per Mané in area, ma ancora una volta Henderson è bravo in uscita.

88' SHEFFIELD VICINO AL GOL - A due minuti dalla fine gli ospiti vogliono comunque il gol ad Anfield, ma Alisson si supera sulla conclusione a botta sicura di Oliver McBurnie.

Il Tweet

Si riparte da una vittoria. Strano per questo Liverpool...

Il migliore

Mohamed SALAH - Fa il buono e il cattivo tempo nella metà campo avversaria. Segna il gol dell’1-0, mette le basi per il raddoppio. Incontenibile.

Il peggiore

George BALDOCK - Che fatica sulla fascia. Robertson va avanti e indietro come vuole, anche Mané non ha difficoltà sulla sinistra.