Sané, che sfortuna! E' rottura dei legamenti, sfuma l'affare-record del Bayern Monaco

Salta uno dei tavoli più caldi in Europa. Sarebbe stata la trattativa ‘monstre’, almeno in termini economici, dell’estate: il passaggio dal Manchester City al Bayern Monaco di Leroy Sané per una cifra oltre i 150 milioni di euro.

Un lungo corteggiamento, le parole dello stesso allenatore dei bavaresi, Niko Kovac, che si era detto fiducioso sul poter chiudere la trattativa. Poi la resistenza del Manchester City e infine una causa di forza maggiore: l’infortunio del giocatore.

Fatale, per Sané, è stata la prima uscita ufficiale della stagione: il Community Shield di sabato. Sané ha infatti abbandonato il campo dopo solo 10 minuti per un problema al ginocchio destro.

Leroy Sane mentre abbandona il campo durante la Community Shield 2019: per lui gli esami medici diranno rottura dei legamenti del ginocchio destroSID

E’ subito sembrato qualcosa di grave e le indiscrezioni che arrivano oggi dalla Germania, con Kicker e Bild a conferma, parlano per l’esterno tedesco della rottura dei legamenti del ginocchio destro.

Un infortunio che chiaramente porterà a un’operazione chirurgica e a una lunga riabilitazione.

Sfuma così il sogno del Bayern Monaco di riportare in Germania uno dei talenti tedeschi più brillanti della sua generazione. E a pochissimi minuti ormai dalla chiusura del mercato inglese in entrata, per il Manchester City, la possibilità di rimpiazzarlo.