Scivolone Tottenham: Spurs gelati da Joelinton, il Newcastle vince 1-0 a Londra

Sorpresa al Tottenham Hotspur Stadium dove gli Spurs di Pochettino, vicecampioni d'Europa, si inchinano a un soprendente Newcastle che conquista 3 punti meritati al termine di una partita giocata con ordine, intelligenza e coraggio. Domenica da dimenticare per il Tottenham che, tuttavia, può recriminare per un rigore piuttosto evidente non concesso dall'arbitro Mike Dean per un contatto in area (rivisto al Var) tra Lascelles e Kane.

Il tabellino

Tottenham-Newcastle 0-1

Tottenham (4-2-3-1): Lloris; Walker-Peters (62' Eriksen), Alderweireld, Sanchez, Rose (89' Davies); Winks, Sissoko; Son, Lamela (62' Lo Celso), Lucas Moura; Kane. All.: Pochettino.

Newcastle (3-5-2): Dubravka; Schar, Lascelles (82' Fernandez), Dummett; Krafth, Hayden, Saint-Maximin (17' Atsu), Longstaff, Ritchie; Almiron, Joelinton (88' Muto).

Arbitro: Mike Dean di Heswall.

Gol: 27' Joelinton (N).

Assist: Atsu (N, 0-1);

Ammoniti: Winks, Rose (T), Ritchie (N).

Note - Recupero 3'+6'.

La cronaca in 7 momenti chiave

23' PARATONA DI LLORIS! Longstaff sfonda dalla destra, entra in area e lascia partire un gran destro diretto sotto l'incrocio: Lloris vola e alza in corner.

27' GOL DEL NEWCASTLE! JOELINTON! Perfetto lancio in profondità di Atsu per Joelinton, che controlla e batte Lloris con un sinistro rasoterra. Difesa del Tottenham immobile, l'attaccante dei Magpies era tenuto in gioco da Sanchez.

33' TOTTENHAM PERICOLOSO! Cross dalla destra di Walker-Peters, conclusione al volo di Son sulla quale Dubravka si esibisce in una respinta in tuffo.

78' IL TOTTENHAM CHIEDE IL RIGORE! Kane cade in piena area dopo un contatto con Lascelles. Mike Dean, richiamato al Var, decide di non concedere il penalty.

48' pt. OCCASIONISSIMA TOTTENHAM! Kane dalla sinistra crossa a centro area, Dubravka sbaglia l'uscita e da due passi Lucas Moura non riesce a inquadrare lo specchio della porta.

81' LUCAS MOURA SI DIVORA L'1-1! Sissoko dalla destra lascia partire un cross a centro area per la deviazione da due passi del brasiliano che calcia alto sopra la traversa.

94' KANE VICINO AL GOL! Altro cross di Sissoko dalla destra a centro area, Kane ciabatta malamente con il destro e incredibilmente non trova la deviazione vincente.

Il migliore

Christian ATSU - Il ghanese entra in campo dopo poco più di un quarto d'ora al posto dell'infortunato Saint-Maximin e spacca la partita. Suo l'assist per il gol decisivo di Joelinton, sue almeno 3 ripartenze nel primo tempo che creano il panico tra i difensori del Tottenham. Cala un po' nella ripresa ma è di gran lunga in Man of the Match.

Il peggiore

Devinson SANCHEZ - Il difensore centrale colombiano si fa trovare fuori posizione in occasione della rete di Joelinton e commette una serie di erroracci facendosi regolarmente anticipare dagli avversari. Prestazione disastrosa.

