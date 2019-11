Liverpool-Manchester City è la partita che ha spaccato in due la Premier League e dato ai Reds un confortante +8 in classifica su Leicester e Chelsea, attuali seconde forze della massima serie inglese. Una prestazione spettacolare quella dei ragazzi di Klopp da dedicare a un tifoso più speciale degli altri: Sean Cox, il 54enne fan rimasto gravemente ferito negli scontri tra tifosi prima della semifinale d’andata di Champions League Liverpool-Roma dell’aprile 2018. Rimasto in coma per tre mesi e poi costretto a sottoporsi a una lunghissima rieducazione, Cox - 18 mesi dopo il suo calvario - ha potuto lasciare per una giornata il centro riabilitativo di Sheffield, dove è ricoverato ormai da mesi, e godersi un pomeriggio allo stadio ospite del Liverpool.

Klopp: "Elettrizzante rivederlo allo stadio, doveroso dedicargli una bella vittoria"

Oltre a riservare uno spazio in tribuna d’onore a lui e a tutta la sua famiglia, Sean nel post gara ha avuto anche il tempo di trascorrere qualche istante con Jurgen Klopp col quale si è fatto immortalare in una foto e che nel post gara non ha nascosto la propria emozione per averlo potuto abbracciare e vedere in buona forma...

" Era molto felice di vedermi, ma pensavo di essere molto più felice io di vedere lui. È stato davvero un momento fantastico, ha incontrato anche sua moglie e suo figlio, quindi è stata una giornata meravigliosa per loro ed è esattamente quello che volevamo. Posso già dirgli, ogni volta che vuole venire: può trasferirsi a Liverpool e avere un abbonamento, senza il benché minimo indugio. Quando abbiamo saputo che era in grado di venire allo stadio e guardare una partita di calcio, tutti i ragazzi sono stati elettrizzati e siamo contenti di avergli regalato questa vittoria. "

Anche Trent Alexander Arnold, nel post gara ha speso parole di grande vicinanza per il combattivo tifoso nordirlandese dei Reds

" È stato veramente speciale per lui essere di nuovo ad Anfield e sono felice che ha visto una grande prestazione della sua squadra del cuore, perché è un qualcosa che si merita dopo tutto quello che ha dovuto passare. "

Alla BBC la moglie di Cox, Martina ha raccontato il percorso che il marito sta facendo sottolineando i progressi che sta facendo e la vicinanza che il club e tutto il mondo Liverpool non ha mai fatto mancare in questi mesi al proprio marito...

" Sean è su una sedia a rotelle ma da settembre è ricoverato in una clinica a Sheffield dove ha iniziato a fare dei progressi. Si sta sottoponendo a numerose terapie che gli permettono piano, piano di guadagnare mobilità, con l’ausilio di due fiosetaripisti si può camminare in piscina. Sarà un processo lungo ma sono convinto che con una riabilitazione intensiva possa migliorare ancora tanto. Senza il supporto e tutta la raccolta di fondi, e ciò che il Liverpool ha fatto, non saremmo a Sheffield con Sean e quindi la vicinanza del club per noi significa tutto. "