Il Liverpool di Jurgen Klopp gioca una partita non particolarmente brillante in casa dell’ottimo Sheffield United di Chris Wilder, punito dalla papera del suo portiere Henderson sul tiro di Wijnaldum. La sfida è stata equilibrata dall’inizio alla fine con un paio di gol sbagliati da Mané e con un paio di ghiotte occasioni avute anche dai padroni di casa che avrebbero meritato il pareggio per quanto fatto vedere in campo. Con questo successo il Liverpool si porta a quota 21 punti, con 18 gol segnati e solo cinque subiti. Allo Sheffield resta la buona prestazione contro la capolista ma che non porta punti: lo United resta fermo a quota 8.

Il tabellino Sheffield-Liverpool 0-1

Sheffield (3-5-2): Henderson, Basham, Egan, O’Connell, Baldock, Lundstram, Norwood (77’ Clarck), Fleck, Stevens, McBurnie, Robinson (60’ Mousset)

Liverpool (4-3-3): Adrian, Alexander-Arnold, Matip, van Dikj, Robertson, Fabinho, Henderson (64’ Origi), Wijnaldum, Mané (94' Oxlade-Chamberlain), Salah, Firmino (87' Milner)

Arbitro: Taylor

Reti: 70’ Wijnaldum (L)

Ammoniti: O’Connell (S), Adrian (L)

La cronaca in 8 momenti chiave

21’ ROBINSON! TIRO FUORI! Paura per il Liverpool! Fleck la mette nel corridoio per l'attaccante dello Sheffield che approfitta dell'incertezza in scivolata di Robertson, controlla e va al tiro di destro

34’ Manéééééééééé! Si divora il vantaggio! Lancio lungo da parte di van Dijk per Mané che sbuca tutto solo davanti a Henderson ma colpisce male e in maniera frettololsa: palla alta sopra la traversa!

43’ PALO DI MANE'!!!!! Salah avvia l'azione di contropiede e serve Firmino, il brasiliano finta il tiro e poi serve Mané che da ottima posizione centra il palo!

53’ Angolo di Norwood, McBurnie anticipa Adrian di testa ma non è preciso: palla sul fondo!

67’ Sfiora il vantaggio il Liverpool con Fleck! Si immola Robertson! La palla giunge poi a Lundstram che controlla e tira: si immola van Dijk! Rischia il Liverpool!

70’ GOOOOOOOOOOL! WIJNALDUM! Ma che errore Henderson che se la fa passare sotto le gambe! Violento ma centrale il tiro dell'olandese! Che papera! 1-0 Liverpool!

78’ SALAHHHHHHHHHHH! HENDERSON SI RISCATTA E CON I PIEDI LA METTE IN ANGOLO!

85' CLARKE! VICINO AL PAREGGIO LO SHEFFIELD! Il 34enne attaccante inglese al suo esordio in Premier davanti ad Adrian, contrastato da Robertson, la manda alta! Cosa rischia il Liverpool in questo finale!

Il momento social