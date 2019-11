La favola dello Sheffield United continua e partita dopo partita fa appassionare tutti gli amanti del calcio oltremanica. Dopo aver rovinato i piani di tre londinesi (vittoria con l'Arsenal, pari con Chelsea e Tottenham), la banda di Wilder fa impazzire Bramall Lane contro un'altra big della Premier League. Nel posticipo serale il club dello Yorkshire strappa un punto sudatissimo contro il Manchester United di Solskjaer.

Avvio strepitoso delle Blades che dopo un'ora si ritrovano 2-0 grazie ai gol di Fleck e Mousset. "Baby face" inserisce il giovane Greenwood e la musica cambia: i Red Devils firmano un'incredibile rimonta in sette minuti con il 19enne Williams, Rashford e proprio il classe 2001. Quando tutto sembra perduto, a ridosso del recupero, il pareggio di McBurnie per i padroni di casa che centrano il quinto risultato utile di fila e conservano la zona Europa al sesto posto. Un risultato sorprendente se si pensa che nella stagione 2016/17 militavano in Terza Divisione. Lo United rimane decimo, un punto sotto a pari merito col Tottenham, e con la panchina fortemente a rischio.

Il tabellino

SHEFFIELD UNITED-MANCHESTER UNITED 3-3 (primo tempo 1-0)

SHEFFIELD (3-5-2): Moore, Basham (dall'83' Robinson), Jagielka, O’Connell; Baldock, Lundstram, Norwood, Fleck, Stevens; Mcgoldrick (dal 78' Sharp), Mousset (dal 68' McBurnie).

MANCHESTER UNITED (4-4-2): De Gea; Jones (dal 46' Lingard), Maguire, Lindelof, Wan-Bissaka; Pereira (dal 73' Greenwood), Fred, Williams, James; Martial (dall'85' Tuanzebe), Rashford.

Gol: 19' Fleck, 52' Mousset (S), 72' Williams, 77' Greenwood, 79' Rashford (M), 90'+1' McBurnie (S)

Assist: Fleck, Rashford, James, Robinson

Ammoniti: Lundstram (S), Williams (M), Wan-Bissaka (M)

Arbitro: A. Marriner

Il momento social del match