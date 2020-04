Son dal Tottenham ai marines in Corea: completerà la leva militare nella pausa per il Coronavirus

Heung-min Son ha lasciato l’Inghilterra una settimana fa, per tornare a Seul. Anticipando l’introduzione dei divieti imposti dal governo britannico per i viaggiatori verso la Corea, Son aveva giustificato la sua partenza per ragioni mediche: l’attaccante degli Spurs aveva rimediato un infortunio al braccio il 16 febbraio.

Il ritorno a casa sembrava dunque dovuto alla presenza del suo medico di fiducia a cui si era già rivolto nel processo di guarigione da un simile infortunio. Ma la ragione del trasferimento è in verità un’altra: Son spera di poter completare il suo periodo di leva militare imposto dal governo coreano. Questo periodo dovrebbe durare 4 settimane, e la stella degli Spurs vorrebbe approfittare della pausa forzata delle competizioni per portarlo a termine.

Per Son, la durata del periodo militare si prospettava inizialmente molto più problematica: 21 mesi. Tuttavia Son è riuscito a guadagnarsi uno sconto trascinando la sua Nazionale alla vittoria dei Giochi asiatici nel 2018. Seul è distante pochi kilometri dai focolai del coronavirus, mentre dall’altra parte del globo, il Tottenham ha annunciato un taglio di stipendi del 20% ai suoi dipendenti.