Tonfo di Capodanno per Mourinho: 1-0 Southampton, il Tottenham scivola a -6 dalla Champions

Sembrava tutto apparecchiato per una bella giornata, dopo il pareggio rimediato dal Chelsea. Alla fine, a guadagnarci, sono però proprio i blues visto il ko al 1° dell'anno per il Tottenham di Mourinho che viene sconfitto al St. Mary's Stadium con il gol del solito, ormai, Danny Ings. Sì è proprio il caso di dirlo, visto che l'ex Liverpool arriva a quota 13 reti in campionato. Partenza perfetta sulla verticalizzazione di Stephens, sombrero su Alderweireld e Gazzaniga è battuto. E dire che nel primo tempo i Saints avrebbero altre chance per andare a segno... Il Tottenham va a sprazzi: arriva qualche occasione per gli Spurs, ma nulla di trascendentale. Con Alli che prova i colpi di tacco, Lo Celso ancora avulso dal gioco e Eriksen troppo ad intermittenza. Ci vuole ben altro per agganciarsi al 4° posto ed è arrivata anche la brutta notizia dell'infortunio di Kane che rischia grosso dopo un risentimento muscolare rimediato alla coscia sinistra.

Tabellino

Southampton-Tottenham 1-0

Southampton (4-4-2): McCarthy; Cédric Soares, Stephens, Bednarek, Bertrand; S.Armstrong (90+ Romeu), Ward-Prowse, Hojbjerg, Djenepo (58' Long); Ings (76' Obafemi), Redmond. All. Ralph Hasenhüttl

Tottenham (4-2-3-1): Gazzaniga; Aurier, Alderweireld, Vertonghen, R.Sessegnon; M.Sissoko, Ndombele (25' Lo Celso); Lucas Moura, Alli, Eriksen; Kane (75' Lamela). All. José Mourinho

Marcatori: 17' Ings (S)

Arbitro: Mike Dean

Ammoniti: 36' Lo Celso, 53' Djenepo, 61' M.Sissoko, 68' Bednarek, 70' Aurier, 72' Ward-Prowse, 90+2 Eriksen

Espulsi: nessuno

La cronaca in 8 momenti

5' CI PROVA KANE - La prima chance per gli Spurs è targata Kane: destro da fuori area che trova la grande parata di McCarthy.

13' NUMERO DI REDMOND - Doppio dribbling in area dell'attaccante dei Saints, ma il suo sinistro viene deviato da Gazzaniga, con la difesa del Tottenham che spazza in angolo.

17' GOL SOUTHAMPTON - Lancio perfetto per Ings che parte in posizione regolare, sombrero ai danni di Alderweireld e l'ex Liverpool deposita in rete alle spalle di Gazzaniga.

32' SOUTHAMPTON VICINO AL RADDOPPIO - Armstrong cerca e trova Redmond sul primo palo, destro secco, ma salva tutto Alderweireld che devia in angolo.

37' CI PROVANO KANE E VERTONGHEN - Prima c'è il destro da fuori di Kane, solo deviato da McCarthy. Sugli sviluppi del corner arriva l'occasionissima per Vertonghen, ma il suo sinistro finisce alto.

73' GOL ANNULLATO A KANE - Eriksen cerca e trova Kane a centro area su punizione: sinistro dell'attaccante della Nazionale che trova il gol del pareggio, che viene però annullato per fuorigioco. Il classe '93 si è fa anche male nell'andare a calciare e viene sostituito da Lamela per infortunio.

Harry KaneGetty Images

86' LONG VICINO AL RADDOPPIO - Southampton ad un passo dal 2-0, ma il colpo di testa di Long sfiora soltanto il palo alla sinistra di Gazzaniga.

87' RISPONDE IL TOTTENHAM - Tacco di Lo Celso per Sessegnon, cross in mezzo per Lucas Moura, ma salva tutto Bednarek che devia in rete.

Il Tweet

Occhio ai cartellini...

Il migliore

Danny INGS - È la miglior stagione, dal punto di vista realizzativo, per l'attaccante ex Liverpool. Altro gol e sono 13 in Premier League: massimo storico per il classe '92. Gol bellissimo, dallo scatto sul filo del fuorigioco alla giocata su Alderweireld. Tiene testa ai centrali difensivi del Tottenham e tiene su la sua squadra. Partita perfetta per lui.

Danny IngsGetty Images

Il peggiore

Dele ALLI - A volte non riesce ad esprimere tutto il suo potenziale. Anzi, rischia seriamente una serie di cartellini tra falli gratuiti e simulazioni. Poi cerca sempre il numero (ha provato anche il gol di tacco), quando su alcuni campi vince solo chi è più efficace. Bocciato.