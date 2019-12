Il Boxing Day è una cosa seria per gli inglesi e... per Mourinho. Lo Special One, che nel corso della sua carriera si è seduto sulle panchine di Chelsea e Manchester United e ora ha preso le redini del Tottenham, non ha mai perso una partita nel giorno di Santo Stefano, la festa del calcio oltremanica (6 successi e due pareggi). Tradizione, dunque, rispettata a New White Hart Lane con la rimonta ai danni del Brighton firmata dai due uomini copertina degli Spurs, Harry Kane (a segno per il quinto Boxing Day di fila) e Dele Alli, l’uomo in più di Josè.

L’esterno inglese è letteralmente rinato da quando il portoghese è ritornato in Premier League: 4 gol e 3 assist in 6 partite rispetto ai risicati 2 sigilli delle prime 13 uscite con Pochettino. Un riscatto che ha rivitalizzato anche il ruolino di marcia del Tottenham che finora ha steccato solo negli scontro diretti con i Red Devils e il Chelsea, il passato di Mou. Con la vittoria contro i Seagulls, gli Spurs salgono momentaneamente al quinto posto, a -3 dalla zona Champions. Ma il Boxing Day è solo all’inizio...

L'incornata di Webster per l'1-0 del Brighton contro il TottenhamGetty Images

La cronaca in 5 momenti chiave

23’ GOL ANNULLATO AL TOTTENHAM - Winks vede Kane in profondità e lo pesca con un calcio lungo millimetrico: l'attaccante della Nazionale inglese stoppa il pallone e infila Ryan in uscita disperata. Gli Spurs esultano, ma la sala Var avverte Scott che la posizione del bomber di Mourinho è irregolare di qualche centrimetro: si riprende da un calcio di punizione per i Seagulls

37’ VANTAGGIO DEL BRIGHTON - Grande incornata di Webster sugli sviluppi di un calcio di punizione ben battuto da Gross dall'out di destra. Troppo timida la marcatura di Alderweireld. Terzo gol in campionato per il centrale dei Seagulls, Mou costretto ad inseguire ora

50’ CHE CHANCE PER IL 2-0 DEL BRIGHTON - Connolly si mangia letteralmente il doppio vantaggio colpendo di testa tutto solo in area di rigore dopo il cross di Bernardo: la palla esce non di poco, occasione gigantesca sprecata dai Seagulls

53’ PAREGGIO DEL TOTTENHAM - Premiato il grande sforzo mentale degli Spurs in questa ripresa. Tutto nasce da un'iniziativa di Lucas Moura al limite dell'area: l'eroe della semifinale di Champions trova un rimpallo fortunoso di Stephens che pesca a sua volta Kane. L'attaccante inglese cerca la porta di prima intenzione. La risposta di Ryan coi pugni finisce nuovamente sui piedi di Kane che, al volo, non sbaglia e segna l'1-1. Quinto Boxing Day di fila a segno per HurriKane

72’ RADDOPPIO DEL TOTTENHAM - Manovra corale degli Spurs ben orchestrata da Eriksen che pesca Aurier con un cambio gioco illuminante. Il francese appoggia al volo per Dele Alli che con un tocco magico scavalca Ryan leggermente fuori dai pali. Quarto gol per l'inglese sotto la gestione Mou

Il migliore in campo

Harry Kane – Pericolo costante in attacco: nel primo tempo si vede annullare un gol per questione di centimetri, nella ripresa suona la carica con l’1-1 di rabbia dopo la ribattuta di Ryan. Sesta stagione consecutiva in doppia cifra: un mostro.

Il peggiore in campo

Aaron Connolly – Prestazione deludente per il classe 2000. Nella ripresa fallisce la chance del 2-0 tutto solo davanti a Gazzaniga: tre minuti dopo Kane firma l’1-1. Il calcio sa essere perfido

Il momento social del match

Il tabellino

TOTTENHAM-BRIGHTON 2-1 (primo tempo 0-1)

Tottenham (4-2-3-1): Gazzaniga, Aurier, Sanchez, Alderweireld, Vertonghen, Winks (dal 68’ Eriksen), Sissoko, Moura (dal 76’ Dier), Alli, Sessegnon (dal 56’ Lo Celso), Kane. All. Mourinho

Brighton (3-5-2): Ryan, Schelotto (dall’82’ Bissouma), Webster, Duffy, Burn, Bernardo (dal 77’ Trossard), Stephens, Mooy, Gross, Alzate, Connolly (dal 68’ Maupay). All. Potter

Arbitro: Graham Scott

Gol: 37’ Webster, 53’ Kane, 72’ Dele Alli

Assist: Gross, Aurier

Ammoniti: Winks, Sanchez, Lucas Moura, Sissoko (T), Burn, Gross (B)