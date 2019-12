Tre Premier League vinte da protagonisti segnano, formano, creano legami indissolubili. Non può essere altrimenti. Frankie Lampard e Josè Mourinho lo sanno e l’abbraccio prima di Tottenham-Chelsea è un gesto spontaneo tra vecchi amici che si rispettano e si stimano.

Lampard saluta Mourinho prima di Tottenham-ChelseaGetty Images

Ma al fischio d’inizio i due allenatori si ricordano che al nuovo White Hart Lane va pur sempre in scena un derby di Londra e in quei novanta minuti gli amici diventano nemici. Il Chelsea, reduce dal brutto k.o. interno col Bournemouth e dal tris subito dall’Everton, ha un altro piglio: possesso palla, verticalizzazioni improvvise e scambi nel breve tra i tre là davanti, Willian, Mount e Abraham. Al 12’ sale in cattedra il brasiliano con un tiro a giro che fa impazzire lo spicchio dei tifosi Blues: 1-0 e primo gol agli Spurs in carriera. Non contento, l’ex Shakthar si prende la responsabilità dal dischetto dopo che un’uscita folle di Gazzaniga termina sul corpo di Marcos Alonso: portiere argentino spiazzato e partita in ghiaccio.

Il secondo tempo trionfa la sala Var: prima con un gol annullato (giustamente) ad Abraham in fuorigioco, poi giudicando da espulsione una reazione di Son che, dopo uno scontro di gioco con Rudiger, colpisce volontariamente coi tacchetti il petto dell’ex giallorosso. Al 60’ si spengono così le speranze dello Special One che fallisce il secondo scontro diretto col suo passato dopo il 2-1 ad Old Trafford. Il Chelsea blinda il quarto posto portandosi a +4 sullo Sheffield United di Wilder, vera rivelazione del 2019 oltremanica.

Willian (Chelsea) buteur face à TottenhamGetty Images

La cronaca in 4 momenti chiave

12’ VANTAGGIO DEL CHELSEA - Splendido gol di Willian! Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, il brasiliano scambia con Kovacic e si accentra mandando al bar Aurier: arrivato al vertice dell'area di rigore fa partire un tiro a giro sul secondo palo che non lascia scampo a Gazzaniga. E' il suo terzo gol in campionato

45’+3’ RADDOPPIO DEL CHELSEA – L’arbitro concede un rigore ai Blues dopo che Gazzaniga, in uscita, travolge Marcos Alonso in area di rigore. Dal dischetto si presenta Willian che spiazza il portiere argentino. Doppietta del brasiliano e buio totale per gli Spurs

55’ GOL ANNULLATO AL CHELSEA - Azione velocissima dei Blues che arrivano al tiro con Marcos Alonso: sul missile dello spagnolo, Gazzaniga non trattiene e Abraham completa il tap-in per il 3-0. Il guardalinee alza la bandierina: la posizione dell'attaccante era un metro oltre la linea difensiva degli Spurs

60’ ESPULSIONE PER IL TOTTENHAM – Brutto gesto di SOn dopo uno scontro di gioco con Rudiger: il coreano alza il piede a martello sul petto dell'ex giallorosso. La reazione violenta viene giudicata da rosso dalla sala VAR: il Tottenham gioca l'ultima mezz'ora in 10.

Il migliore in campo

WILLIAN – Dopo 11 sfide, 11 ore e 29 minuti si toglie una gioia contro il Tottenham. E dopo mezz’ora rincara la dose. Il primo gol è un capolavoro, dal dischetto è glaciale

Il peggiore in campo

SON – Irriconoscibile nel primo tempo, ingenuo al 60’. Il calcetto a Rudiger è volontario, l’espulsione è sacrosanta.

Il momento social del match

L'uscita killer di Gazzaniga è il fermo-immagine della serata...

Il tabellino

TOTTENHAM-CHELSEA 0-2 (primo tempo 0-2)

Tottenham (4-2-3-1): Gazzaniga, Aurier, Alderweireld, Sanchez, Vertonghen (dal 74’ Rose), Dier (dal 46’ Eriksen), Sissoko,Lucas Moura (dal 74’ N’Dombele), Alli, Son, Kane. All. Mourinho

Chelsea (3-4-2-1): Kepa, Azpilicueta (dall’80’ James), Zouma, Rudiger, Tomori, Alonso, Kante, Kovacic (dal 68’ Jorginho), Mount, Willian, Abraham (dall’80’ Batshuayi). All. Lampard

Arbitro: Anthony Taylor (Wythenshave)

Gol: 12’, 45’+2’ (R) Willian

Ammoniti: Dele Alli, Sissoko, Alderweireld (T), Zouma, Kovacic, Rudiger (C)

Espulsi: Son (condotta violenta)