Tottenham, Harry Kane fuori fino ad aprile: ora serve Piatek

Ieri era già toccato a Moussa Sissoko, operato al ginocchio destro e costretto a rimanere a riposo per tre mesi circa. E oggi, ecco arrivare la peggior notizia possibile per il Tottenham: anche Harry Kane si è fatto male durante il match di Premier League perso a Capodanno in casa del Southampton e, ora, sarà costretto ad andare sotto i ferri. Così come il francese, anche il centravanti degli Spurs tornerà in campo soltanto ad aprile.

Il comunicato del Tottenham

" Dopo una valutazione da parte del nostro staff medico nell'ultima settimana, confermiamo che Harry Kane subirà un intervento chirurgico al tendine del ginocchio sinistro. L'attaccante ha subìto l'infortunio durante la gara di Premier League disputata contro il Southampton la scorsa settimana e gli specialisti, dopo un'ulteriore revisione dell'infortunio, hanno consigliato l'intervento chirurgico. L'aspettativa è che torni ad allenarsi ad aprile "

Ora tutto su Piatek

In sostanza, il quadro è chiaro: il Tottenham dovrà fare a meno di Kane per quasi tutto il resto della stagione, ottavi e quarti di finale di Champions League compresi. E dunque è naturale pensare a un corposo ritorno sul mercato da parte degli Spurs per colmare il vuoto offensivo lasciato dal centravanti della nazionale inglese. Il nome forte, in questo senso, è quello di Krzysztof Piatek, in uscita dal Milan e tentato pure dall'Aston Villa. I primi dialoghi tra i due club non hanno portato a un avvicinamento: il Tottenham vorrebbe il polacco in prestito secco, il Milan spera di incassare 30 milioni dalla sua cessione. Ma il ko di Kane costringe i londinesi ad accelerare sul mercato. E l'ex genoano, in crisi nerissima a Milano, è il nome giusto per Mourinho.