Dopo 517 giorni di inattività sul calciomercato, il Tottenham torna a fare affari. Ma il primo giocatore acquistato dopo un anno e mezzo di stallo, viene immediatamente girato in prestito. E' successo alla giovane ala classe 2000 Jack Clarke, un autentico "gioiello" dicono Oltremanica, prelevato in Championship dal Leeds United, in cui è tornato a titolo temporaneo per continuare a maturare.

Il Tottenham, lo ricordiamo, aveva abbandonato - d'accordo col manager Mauricio Pochettino - ogni operazione di mercato per dedicarsi agli investimenti sul nuovo stadio. L'ultimo acquisto fu proprio Lucas Moura, giunto a gennaio 2018 dal PSG e che è stato protagonista dell'incredibile rimonta sull'Ajax nella semifinale di ritorno dell'ultima Champions League.