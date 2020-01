Nessuna squadra nella storia dell’Europa che conta aveva mai totalizzato 61 punti dopo 21 partite. Imbattuti da 38 partite, l’equivalente di un campionato intero. 12ª vittoria consecutiva in Premier e 21ª partita a segno. Il Liverpool è la migliore squadra del pianeta, su questo ci sono pochi dubbi: i numeri raccontano uno strapotere assoluto in Inghilterra, in Europa, nel mondo. Ma c’è un dato che farà sorridere di più Jurgen Klopp: 16 punti di distacco dal Leicester secondo in classifica (con un match ancora da giocare). Una seria ipoteca su un titolo che manca da trenta anni alle latitudini del Merseyside.

La pratica del Tottenham Hotspur Stadium viene archiviata dal solito Bobby Firmino che al 37’ manda al bar l’esordiente Tanganga e firma il suo nono gol stagionale. Basta una fiammata del brasiliano a condannare gli Spurs, orfani almeno fino ad aprile di Harry Kane. Per Mourinho vendetta rimandata: il 3-1 contro la squadra di Klopp del 16 dicembre 2018 gli fu fatale ai tempi del Manchester United, che lo esonerò due giorni più tardi.

La cronaca in 5 momenti chiave

2’ PALO DEL LIVERPOOL - Azione velocissima dei Reds che hanno una doppia clamorosa chance per l'1-0. Prima Tanganga salva su Firmino lanciato da Oxlade-Chamberlain, poi sul tiro dello stesso esterno è il legno a salvare il Gazzaniga

23’ SPRECA TUTTO VAN DJIK - Henderson scodella un bel cross dalla trequarti dopo un controllo immaginifico di Salah: in area di rigore ci sono tre Reds completamente liberi, è l'olandese a colpire il pallone senza dargli forza. Parata tutto sommato facile per Gazzaniga

37’ VANTAGGIO DEL LIVERPOOL - Ha segnato Firmino alla sua prima occasione utile. Il brasiliano riceve in area piccola da Salah, manda al bar Tanganga con una finta di corpo e trafigge Gazzaniga con un missile sul secondo palo. La Var controlla un possibile fallo di mano ad inizio azione, ma è tutto regolare. 1-0 Liverpool, vantaggio meritato

73’ CHE ERRORE DI SON - Sciocchezza di Wijnaldum che perde il pallone sulla trequarti degli Spurs: Lucas Moura serve Son: il coreano carica il destro, ma viene ostacolato da un recupero decisivo di Alexander-Arnold. Palla alta sulla traversa

82’ INCREDIBILE CHANCE PER GLI SPURS - Son apre per Aurier che mette dentro di prima intenzione per Lo Celso: l'argentino tutto solo prova la spaccata, devia il pallone e sfiora il palo ad Alisson battuto. Mourinho in ginocchio sorride sornione

Firmino ed Eriksen in Tottenham-LiverpoolGetty Images

Il migliore in campo

Roberto FIRMINO – Basta una finta per aggiudicarsi la palma dell’Mvp: quella del gol. E dire che l’esordiente Tanganga aveva fatto un’egregia partita fino a quel momento...

Il peggiore in campo

Christian ERIKSEN – Svogliato, impalpabile, irritante. I suoi tifosi lo punzecchiano a più riprese, lui non si sveglia fino al 69’ quando Mou decide di sostituirlo. Sarà la sua ultima presenza londinese?

Il momento social del match

Il tabellino

TOTTENHAM-LIVERPOOL 0-1 (primo tempo 0-1)

Tottenham (3-4-2-1): Gazzaniga; Sanchez, Alderweireld, Tanganga; Aurier, Winks, Eriksen (dal 69’ Lo Celso), Rose (dal 69’ Lamela); Lucas, Alli; Son. All. Mourinho

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Van Dijk, Gomez, Robertson; Wijnaldum, Henderson, Oxlade-Chamberlain (dal 61’ Lallana); Salah (dal 90’ Shaqiri), Firmino, Mané (dall’81’ Origi). All. Klopp

Arbitro: M. Atkinson

Gol: 37’ Firmino

Assist: Salah

Ammoniti: Gomez, Oxlade-Chamberlain (L)