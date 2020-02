Partiamo con le doverose premesse: se Gundogan non avesse fallito il rigore nel primo tempo e se Zinchenko non si fosse fatto espellere per doppia ammonizione, probabilmente staremmo parlando di un’altra partita. Ma il calcio, si sa, è fatto di episodi. Bravissimo, ancora una volta, lo Special One ad aspettarli e a coglierli al volo. Ingenui i Citizens nel tenere in vita gli Spurs nonostante oltre un’ora di controllo assoluto, con tanto di rigore fallito e troppe occasioni sprecate. Vittoria alla Mourinho di Mourinho nel 23esimo capitolo dell’eterna rivalità con Guardiola: attesa, applicazione, concretezza. E, diciamolo, anche un po’ di fortuna. Esordio da sogno per Bergwijn con la maglia degli Spurs: il suo gol capolavoro sblocca il match due minuti dopo l'espulsione di Zinchenko. Troppi rimpianti per il Manchester City, che ora deve pensare a mettere al riparo il secondo posto: Liverpool a +22, corsa al titolo già chiusa. Tottenham al quinto posto: il Chelsea, quarto, è distante solo 4 punti.

Il tabellino

TOTTENHAM-MANCHESTER CITY 2-0 ( primo tempo 0-0)

TOTTENHAM (4-2-3-1): Lloris; Aurier, Alderweireld, Sanchez, Tanganga; Winks, Lo Celso; Bergwijn (dal 70' Lamela), Alli (dal 70' Ndombele), Son; Lucas Moura (dall'84' Dier). All. Mourinho

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Fernandinho, Otamendi, Zinchenko; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Mahrez (dal 72' Gabriel Jesus), Aguero (dal 65' Cancelo), Sterling (dall'84' Bernardo Silva). All. Guardiola

Gol: Bergwijn, Son

Ammoniti: Sterling (M), Walker (M), Alderweireld (T), Lo Celso (T), Fernandinho (M)

Espulsi: Zinchenko (M)

Tottenham gegen Manchester CityGetty Images

La cronaca in 8 momenti chiave

27’ PALO DI AGUERO - Pallone perso dal Tottenham in uscita con l'errore di Sanchez, Mahrez manda in porta il Kun che calcia: la deviazione di Alderweireld manda la sfera sul palo.

39’ RIGORE PER IL MANCHESTER CITY – Contatto in area di rigore tra Aurier e Aguero al 37’, il direttore di gara non fischia e lascia proseguire tra i fischi del pubblico del Tottenham agli indirizzi del Kun. Dopo due minuti il Var richiama l’arbitro, che ferma l’azione e assegna il penalty senza neanche andare a rivedere l’episodio.

40’ LLORIS PARA IL RIGORE DI GUNDOGAN – Il portiere del Tottenham intuisce e neutralizza il destro di Gundogan, Sterling si avventa sulla ribattuta e cade dopo un contatto con il portiere degli Spurs. Si accende una mischia, il Var conferma che non c'è il rigore per la caduta dell'attaccante del Manchester City.

Tottenham Hotspur gegen Manchester CityGetty Images

49’ CLAMOROSA OCCASIONE PER IL CITY - Scontro tra Tanganga e Lloris, Aguero calcia da fuori area senza portiere ma salva Alderweireld sulla linea. Sterling serve immediatamente Gundogan sulla respinta, pallone in tribuna da pochi passi con la porta vuota.

61' ROSSO PER ZINCHENKO - Il terzino attera Wings lanciato in contropiede, secondo giallo ed espulsione.

63' BERGWIJN GOL ALL'ESORDIO - Pazzesco quello che sta succedendo: scucchiaiata di Lucas per il nuovo arrivato, stop di petto e gran destro al volo nell'angolino.

71' RADDOPPIO DI SON - Ndombele serve il coreano sul filo del fuorigioco, destro imparabile dal limite dell'area.

89' DIER SALVA SU BERNARDO SILVA - Mancino a botta sicura dall'interno dell'area di rigore, il difensore appena entrato salva di testa.

Il momento social del match

Il migliore

Hugo LLORIS - Se il Manchester City non trova la via del gol è soprattutto grazie a lui: una sua leggera deviazione manda il tiro di Aguero sul palo, para il rigore a Gundogan ed è sempre perfetto nel neutralizzare gli attacchi del Citizens. I guantoni del classe '86 sono le fondamenta della vittoria degli Spurs.

Il peggiore

Ilkay GUNDOGAN - Nel primo tempo fallisce dagli 11 metri, proseguendo il momento negativo del Manchester City dal dischetto. Capita di sbagliare un rigore. Ma il problema è che l'ex Borussia Dortmund si divora anche l'occasione successiva: in avvio di ripresa spara in tribuna una conclusione a porta vuota da pochi passi che avrebbe indirizzato la sfida.