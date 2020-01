Dalla gara contro il Norwich arrivano due buone notizie per il Tottenham di Mourinho: la vittoria innanzitutto, la prima del 2020 in Premier a interrompere una serie negativa che durava da 4 partite, e il ritorno tra i pali di Hugo Lloris che non giocava dallo scorso 5 ottobre. Di Alli e Son i gol - intervallati dal momentaneo pari di Pukki - che consentono agli Spurs di arrampicarsi a -6 dal quarto posto e di continuare a sperare nella qualificazione alla prossima Champions. Prova senza squilli di Eriksen: il danese, oggetto del desiderio dell'Inter, è entrato al 62' e non ha lasciato tracce di sé nel match.

Il momento social del match

Il tabellino

Tottenham-Norwich 2-1

Tottenham (4-2-3-1): Lloris; Aurier, Alderweireld, Vertonghen (75' Gedson Fernandes), Sessegnon; Winks (56' Dier), Lo Celso; Lucas Moura, Alli, Lamela (62' Eriksen); Son. All.: Mourinho.

Norwich (4-2-3-1): Krul; Aarons, Zimmermann, Hanley, Byram; Tettey (82' Hernandez), McLean (93' Stiepermann); Rupp (86' Drmic), Duda, Cantwell; Pukki. All.: Farke.

Arbitro: Chris Kanavagh di Lancashire.

Gol: 37' Alli (T), 70' rig. Pukki (N), 79' Son (T).

Assist: Aurier (T, 1-0).

Ammoniti: Cantwell (N).

Note - Recupero 1'+6'.

La cronaca in 7 momenti chiave

9' CHE OCCASIONE PER LAMELA! Sinistro al volo dell'argentino nel cuore dell'area di rigore su perfetto cross dalla destra di Aurier: Krul intuisce e respinge in tuffo.

16' PUKKI SI DIVORA LO 0-1! Il finlandese duetta con Cantwell al limite dell'area e può calciare indisturbato con il destro. Conclusione a giro un po' strozzata e pallone che finisce a lato.

37' GOL DEL TOTTENHAM! ALLI! Son allarga sulla destra per Aurier, cross basso teso a centro area dove Alli ruba il tempo a Zimmermann e trafigge Krul con un tocco da due passi.

53' ANCORA PUKKI SPRECONE! Il finlandese ha sul destro un ottimo pallone dopo una combinazione tutta di prima: piattone dal limite e pallone largo.

70' PAREGGIO DEL NORWICH! PUKKI! Il finlandese dal dischetto trafigge Lloris con un rasoterra angolato che Lloris intuisce ma non riesce a bloccare. Il penalty era stato concesso per un fallo di Sessegnon ai danni di Aarons.

79' 2-1 TOTTENHAM! SON! Lo Celso in verticale per Alli, destro deviato da Zimmermann, il pallone si impenna e viene spinto oltre la linea da Sono con un colpo di testa quando ormai Krul è impossibilitato a intervenire.

83' OCCASIONE PER RUPP! Reazione del Norwich con Rupp che, servito da una sponda di Pukki in piena area, lascia partire un diagonale di destro che finisce in corner complice una leggera deviazione di Lo Celso.

Dele Alli esulta dopo il gol - Tottenham-Norwich Premier League 2019-20Getty Images

Il migliore

Dele ALLI - Segna un gol da grande opportunista, ispira gran parte delle azioni offensive del Tottenham non disdegnando qualche giocata di alta scuola ed è decisivo nell'azione che si conclude con il gol del 2-1 di Son.

Il peggiore

Christoph ZIMMERMANN - Il difensore centrale tedesco si accartoccia in maniera piuttosto goffa facendosi anticipare da Alli nell'azione dell'1-0 del Tottenham. Anello debole della retroguardia dei Canaries.