Lo Sheffield United esce dal Tottenham Hotspur Stadium con un pareggio che sa di beffa. Strano a dirsi ma vero, verissimo. Perché la squadra allenata da Wilder, autentica sorpresa di questa prima parte di Premier League, mette alle corde dal primo all'ultimo minuto i vicecampioni d'Europa di Pochettino: splendidamente messi in campo e al top della condizione fisica, i biancorossi pressano a tutto campo schiacciando Kane e compagni nella loro metà campo fin dall'inizio. Solo una cervellotica (seppure giusta) decisione al VAR che cancella un gol a McGoldrick sull'1-0 per il Tottenham evita agli Spurs una più che probabile sconfitta.

Il tabellino

Tottenham-Sheffield United 1-1

Tottenham (4-2-3-1): Gazzaniga; Aurier (86' Lucas Moura), Dier, Sanchez, Davies; Sissoko, Ndombelé (46' Winks); Son, Lo Celso, Alli (72' Foyth); Kane. All. Pochettino.

Sheffield United (3-5-2): Henderson; Basham, Egan, O'Connell; Baldock, Lundstram, Norwood, Fleck, Stevens; McGoldrick (95' Freeman), Mousset (88' Robinson). All.: Wilder.

Arbitro: Graham Scott.

Gol: 58' Son (T), 78' Baldock (S).

Assist: McGoldrick (S, 1-1).

Ammoniti: Dier, Foyth (T), Norwood, Basham (S).

Note - Recupero 1'+6'.

La cronaca in 10 momenti chiave

3' GAZZANIGA SALVA IL TOTTENHAM! Sugli sviluppi del calcio piazzato la palla arriva sul destro di Norwood che dal limite calcia con il destro: c'è una deviazione di Kane, Gazzaniga vola e alza in corner.

15' OCCASIONE TOTTENHAM! Alli apre a destra per Aurier, traversone basso sul primo palo dove Kane, disturbato da Egan, colpisce male con il destro e spedisce sul fondo. Finalmente pericolosa la squadra di Pochettino.

27' SHEFFIELD VICINO AL GOL! Su un lungo traversone di Stevens dalla sinistra Lundstram tenta la deviazione da due passi ma colpisce male il pallone che esce di pochissimo con Gazzaniga che forse non ci sarebbe arrivato.

30' PALO DELLO SHEFFIELD! Azione meravigliosa dei biancorossi: Stevens in area tocca per l'accorrente Lundstram che calcia di prima intenzione con il sinistro, Gazzaniga è battuto ma a salvarlo ci pensa il palo. Poi ci prova anche McGoldrick sulla ribattuta, Davies respinge di testa in calcio d'angolo.

38' LO CELSO PERICOLOSO! Son, smarcato in area da Davies, tocca per Lo Celso che dal limite dell'area lascia partire un piattone di sinistro di prima intenzione che termina di poco a lato.

52' SHEFFIELD A UN PASSO DAL GOL! Mousset entra in area dalla destra, resiste alla carica di Sanchez, si gira e calcia a botta sicura con il destro: diagonale che esce di un soffio, Gazzaniga non ci sarebbe mai arrivato. Che occasione per i biancorossi!

58' GOL DEL TOTTENHAM! SON! Azione in velocità al limite degli Spurs: Stevens tocca in modo maldestro e favorisce la conclusione di Son, destro non irresistibile ma che finisce sotto le gambe di Henderson. Che pasticcio dello Sheffield! Tottenham in vantaggio!

64' GOL DELLO SHEFFIELD CANCELLATO DAL VAR! Azione fantastica dei biancorossi: traversone basso di Stevens dalla sinistra, sul secondo palo c'è McGoldrick che approfitta della dormita di Dier e insacca con il destro da due passi. Ma il VAR cancella il gol rilevando un fuorigioco millimetrico a inizio azione di Lundstram.

78' PAREGGIO DELLO SHEFFIELD! Mc Goldrick apre a destra per Baldock, cross teso a centro area dove Dier sfiora leggermente il pallone che finisce nell'angolino basso alla destra di Gazzaniga.

93' LUCAS MOURA! Percussione in zona centrale del brasiliano e destro potentissimo indirizzato sotto la traversa: Henderson alza in corner con la punta delle dita.

Il migliore

George BALDOCK - Difficile scegliere il migliore nello Sheffield visto a Londra. La scelta cade sul numero 2 per due motivi: spinge come un forsennato sulla destra creando puntualmente la superiorità numerica e firma il gol del meritatissimo pareggio con un traversone beffardo che si infila nell'angolino. Determinante.

Il peggiore

Dele ALLI - Esce dal campo scuro in volto al 72' non condividendo la decisione di Pochettino di sostituirlo. Ma ha ben poco da lamentarsi: si assenta dal match per larghi tratti, non incide negli ultimi 25 metri e spesso sbaglia scelte apparentemente semplici.